"No me podía ni mover de los nervios": chofer amenazado por hinchas de Cerro relató el tenso momento

Luego de que el pasado domingo un ómnibus de la cooperativa UCOT fuera secuestrado por hinchas de Cerro, en un hecho que fue denunciado por el sindicato Ascot-UCOT, Carlos, el chofer del vehículo, dio detalles de cómo fue la maniobra y sostuvo que fue víctima de amenazas por parte de las personas que se subieron al ómnibus.

"Me suben 50 personas de Cerro que iban con destino a Intercambiador Belloni", detalló el trabajador en rueda de prensa. Indicó que una vez encima del vehículo, uno de los hinchas de Cerro le menciona que irán escoltados por dos motos por delante y tres autos atrás, además de que no podían subir otras personas al ómnibus. Asimismo, le dicen que detrás suyo había un hombre con un arma, al igual que otro individuo que estaba en una de las motos escoltas.

Según explicó, los asaltantes también dijeron que las motos iban a cortar el tránsito. Tampoco debía detenerse pese a que los semáforos estuvieran en rojo. "El que iba a atrás me iba apuntando con el arma, y el de la moto que iba adelante estaba con un camperón de Cerro, que en determinado semáforo para, se me pone adelante, me mira, se sube el cierre y me muestra el revolver, y así me llevan todo el camino", detalló.

Agresión en Paso Molino y pasajeros ajenos a los hinchas

Carlos dijo que había seis pasajeros ajenos a la parcialidad de Cerro, pero que se fueron bajando del vehículo en las respectivas paradas, el último de ellos en Luis Alberto de Herrera y Reyes. "En Paso Molino bajan dos parciales de Cerro, que golpean a un hincha de Nacional que no tenía nada que ver con el asunto, y después suben de vuelta y siguen el trayecto", agregó.

El hombre relató que una vez llegados al Intercambiador Belloni, los hinchas se bajan y lo vandalizan. "Yo quedo ahí en estado de shock llamando a la empresa, porque no me podía ni mover de los nervios", detalló. Asimismo, dijo que llamó a UCOT mediante su intercomunicador y mencionó lo que le estaba pasando.

Movilización de trabajadores de UCOT. Foto: Archivo El País.

Fallas en la comunicación con el 911 y el estado de shock

"Cuando veo esta situación, llamo al largador (de Ucot) y le explico que vengo en una situación complicada en el ómnibus y que preciso apoyo policial", indicó. Dijo a su vez que le recomendaron pasar por una seccional con el ómnibus, pero mencionó que era "imposible".

"Tampoco le explico por qué no puedo, tenía a una persona al lado mío pegada, bien junto a mí, y tengo otra persona atrás que me viene apuntando", explicó Carlos.

"Desde la empresa llamaron al 911, después, el 911 me llama a mí, pero el efectivo que me llama me dice 'no te escucho'". Es allí que Carlos le dice a este funcionario que no podía hablar más alto. "Ahí me cortan el teléfono y no me volvieron a llamar", añadió.

"Yo tengo una familia, y no sabes si mañana subís al ómnibus y si vas a bajar, porque es la realidad, no sabes si bajas mañana, no sabes si vas a salir vivo", concluyó.