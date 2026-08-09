Danubio 0-1 Cerro por el Clausura: el Villero ganó en la Curva un partido clave por el descenso

Danubio y Cerro se enfrentaron por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya en un partido que puede marcar el rumbo de dos equipos comprometidos en la pelea por mantener la categoría. El Villero propuso un juego de respuesta y abrió la cuenta antes de la media hora por intermedio de Alejandro Severo. La Franja mejoró en el segundo tiempo y mereció el empate, pero Yonatan Irrazábal respondió bien las pocas que tuvo y mantuvo el resultado para el albiceleste que sale de la zona roja al finalizar este encuentro.

Primer tiempo:

Desde que comenzó el partido, la Franja tuvo algo más la pelota y la intención del Villero era muy clara: esperar y salir de contragolpe con Brahian Alemán como eslabón clave de la transición de defensa ataque. A los 23 minutos el 10 no alcanzó a participar, pero el plan de Alejandro Cappuccio salió muy bien y de un despeje de Danubio llegó el gol de Cerro.

Mauro Brasil descargó atrás para Mauro Goicoechea y el Villero atacó la pelota que despejó el arquero. Le cayó a Jairo Amaro, este abrió por banda derecha para Cristian Barros y sacó un centro que no pudo conectar Agustín Miranda llegando como número '9', pero sí pudo Alejandro Severo por el segundo palo para abrir la cuenta en el María Mincheff de Lazaroff.

Alejandro Severo, autor del gol de Cerro ante Danubio por el Clausura. Foto: CA Cerro

Segundo tiempo:

Danubio no había creado situaciones en el primer tiempo, necesitaba mejorar y Gustavo Matosas hizo tres cambios para el complemento. Alexander Velázquez, Enzo Cabrera y Sebastián Fernández ingresaron por Trasante, Jourdan y Ferreira.

La Franja tuvo su primera chance casi a la hora del partido cuando Velázquez, ingresado, sacó un centro desde banda derecha que Hugo Silveira conectó de palomita dentro del área, pero su cabezazo se fue desviado. La segunda llegó a los 76 minutos cuando jugaron un córner en corto para Mateo Peralta y luego de un centro complicado al primer palo, Yonatan Irrazábal se quedó con la pelota en una acción complicada para el arquero, que respondió bien.

Los cambios sin dudas mejoraron a Danubio y Cerro hizo los suyos para refrescar piernas y cuidar el resultado. Ingresó Augusto Cambón para tener una referencia de área, pero salieron Miranda y Alemán por Pais y Mederos, que podían ganar más peso en mitad de cancha. La Franja tuvo las intenciones y consiguió más de 10 córners, pero le estaba faltando traducir ese peligro en el arco de Irrazábal.

Para los últimos cinco minutos del partido, el Villero se metió muy atrás y es justo decir que la Franja mereció el empate. Irrazabal volvió a responder bien y el partido se lo llevó Cerro, que había hecho un buen primer tiempo y fue más regular en su rendimiento a lo largo de todo el partido.

Danubio 0-1 Cerro

Día: Domingo 9 de agosto de 2026

Hora: 11:00

Torneo: Torneo Clausura, primera fecha

Estadio: Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y Antel TV.

Danubio: Mauro Goicoechea; Emiliano Figueroa, Emiliano Velázquez, Mauro Brasil, Martín Jourdan (46' Alexander Velázquez); Joaquín Trasante (46' Enzo Cabrera), Sebastián Rodríguez (83' Sebastián Rodríguez), Maicol Ferreira (46' Sebastián Fernández), Mateo Peralta; Bautista Tomatis, Hugo Silveira.

DT: Gustavo Matosas

Cerro: Yonatan Irrazábal; Damián Suárez, Nahuel Arena, Juan Cruz Guasone, Francisco Bregante; Jairo Amaro, Alejo Macelli, Agustín Miranda (61' Rodrigo Mederos); Alejandro Severo (61' Leonardo Pais), Brahian Alemán (66' Augusto Cambón), Cristian Barros.

DT: Alejandro Cappuccio.

Goles. 23' A. Severo (0-1)

Amarillas. M. Jourdan, M. Brasil (DAN); N. Arena, A. Macelli, C. Barros (CRR). Rojas. No hubo.

Árbitro: Mathías De Armas.

Asistentes: Héctor Bergalo y Gustavo Márquez Lisboa.

Cuarto árbitro: Federico Nodernell.

VAR: Christian Ferreyra.

AVAR: Diego Rivero.

Danubio y Cerro ingresando a la cancha en el María Mincheff de Lazaroff por el Torneo Clausura. Foto: Danubio

La previa:

El equipo de la Curva de Maroñas terminó el Torneo Intermedio sin poder ganar en su serie. Danubio sumó cuatro puntos en siete partidos, producto de empates, y cerró esa etapa con un 2-2 ante Albion. En la Tabla Anual acumula 22 puntos y está comprometido en la pelea por la permanencia, en zona de descenso directo.

Para la Franja, el desafío será transformar su localía en puntos. Danubio ya sabe que los enfrentamientos directos pueden tener un peso especial en la definición del descenso y tendrá enfrente justamente a uno de los equipos con los que comparte esa pelea.

Cerro llega con una realidad similar y terminó el Intermedio con una derrota 2-1 frente a Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini. El Villero tiene 18 puntos en la Anual y suma uno menos que Danubio en la zona roja de la permanencia.

Ahora comienza otro torneo y, con él, la posibilidad de cambiar la historia. Son 15 fechas por delante, pero los puntos que se disputan contra rivales directos tienen un valor adicional. Danubio y Cerro lo saben: ganar este domingo no solo significa arrancar el Clausura con tres unidades, sino también impedir que un competidor directo las consiga.

Además, existe un antecedente reciente que le agrega un condimento especial al encuentro. En la primera fecha del Apertura, Danubio derrotó 1-0 a Cerro en el estadio Luis Tróccoli con gol de Maicol Ferreira. Este partido vuelve a ponerlos frente a frente, pero ahora con mucho más en juego.