“Me siento atacado” y “no pertenezco”: Matosas respondió a AUDEF y explicó por qué vuelve a dirigir a Danubio

En la última fecha del Torneo Intermedio, después de empatar ante Albion y que Montevideo Wanderers venciera a Montevideo City Torque, Danubio cayó en zona de descenso directo y decidió cesar a su entrenador Leo Ramos. La directiva oficializó a Gustavo Matosas, esta vez no como interino, pero las aguas no se calmaron en la Franja luego un nuevo comunicado de la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (AUDEF) en relación al cargo del nuevo entrenador, que dejó su puesto como director deportivo. Matosas se refirió al cese de Ramos, a la situación del equipo de La Curva y a la gremial.

“Venían bien. En algunos momentos tanto con (Diego) Monarriz como con (Leo) Ramos, lo que le faltó al equipo fue obtener alguna victoria. Yo los veo entusiasmados, sabiendo a lo que se enfrentan, pero sabiendo que este es un campeonato que empezamos todos de cero más allá de lo que diga la Anual o la del descenso. Este es un campeonato donde todo puede mejorar”, analizó Matosas en entrevista con radio Sport890.

El entrenador asumió la conducción del primer equipo a pedido de la comisión directiva y se refirió a la salida de Ramos. “No fui ni consultado para la decisión. Sí hablaron conmigo para lo que viene. Yo creo que la situación de salud de Leo Ramos tuvo que ver. Le afectó lo de la enfermedad, pero demostró su fortaleza. Se operó hace un mes y medio y el otro día (vs. Albion) estuvo en la cancha”, destacó Matosas, que esta vez tiene la intención de finalizar la temporada como entrenador del primer equipo e ir más allá.

El conocimiento del plantel, por haber sido uno de los responsables de su confección, fue un factor clave para que fuera el elegido. “La directiva me pidió que fuera el entrenador porque estoy todos los días con los jugadores y fui uno de los que armó este plantel también. Les dije que ahora sí voy como entrenador y si sale todo bien, seguiré como entrenador hasta el día que vuelva a mi anterior puesto. Quiero por mucho tiempo quedarme al frente, salvar a Danubio de esta situación y pelear por otras cosas. Tengo otras cosas para Danubio en mente”, reconoció.

Gustavo Matosas en Danubio. Foto: Estefanía Leal.

Gustavo Matosas respondió al comunicado de AUDEF: “Me siento atacado por un gremio al que no pertenezco”

Una vez que Matosas fue anunciado como nuevo entrenador de Danubio, la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol emitió un comunicado respaldando al entrenador cesado y rechazando la asunción del nuevo director técnico, amparándose en el Código de Ética de la gremial.

"Los entrenadores contratados por un club deberán cumplir la función para la cual han sido contratados por este (…) Esto implica que no podrán desempeñar otra función en dicha institución hasta que hayan transcurrido seis meses de la terminación de su contrato", recordaron y agregaron que: “AUDEF apoya al entrenador cesado y rechaza esta y todas las transgresiones al Código de Ética Gremial, que constituye un marco regulatorio de la actividad de los entrenadores de fútbol, reservándose las acciones que correspondan”.

Gustavo Matosas se refirió a la misiva de la gremial y manifestó sentirse atacado. “Hablé una vez con ellos y evalué la posibilidad de ser socio, pero no me convenció del todo porque no siento que haya un apoyo determinante para los entrenadores. Están utilizando mi nombre o agrediendo mi honor, siendo que no pertenezco a la asociación de entrenadores. Hay una parte que voy a evaluar ahí y ver qué hacer porque yo no pertenezco a la gremial de entrenadores. Me siento atacado por un código que tienen en su gremio, al cual yo no pertenezco”.

El actual entrenador de Danubio dio las razones por las cuales no es miembro de la gremial de entrenadores. “Cuando estuve reunido con ellos, llegué a pensar en hacerme socio, pero no vi qué beneficios me ofrecen o qué preparación me dan para ser mejor entrenador o si es para estar mejor acomodado. No me convenció, pero respeto muchísimos a todos los que están ahí, los he admirado como entrenadores, pero cada uno de nosotros elegimos dónde estar”.

Matosas no descartó asociarse a la gremial en un futuro, pero fue fue contundente acerca del comunicado. “No voy a permitir hagan comunicados en contra mío una gremial que tiene un código de ética, si yo no soy socio de la gremial”.