El gremio de entrenadores respaldó a Leonardo Ramos y cuestionó que Gustavo Matosas asuma como DT de Danubio

La decisión de Danubio de cesar a Leonardo Ramos y nombrar como nuevo entrenador a Gustavo Matosas, quien hasta ahora se desempeñaba como gerente deportivo de la institución, generó la primera reacción institucional.

La Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (AUDEF) emitió este miércoles un comunicado en el que respaldó a Ramos y cuestionó la designación de Matosas por considerar que es incompatible con el Código de Ética Gremial.

En el texto, AUDEF recordó la vigencia del artículo 17 del Código de Ética, que establece que "los entrenadores contratados por un club deberán cumplir la función para la cual han sido contratados por este.

Esto implica que no podrán desempeñar otra función en dicha institución hasta que hayan transcurrido seis meses de la terminación de su contrato".

A juicio del gremio, la decisión de Danubio de que Matosas deje momentáneamente la gerencia deportiva para asumir la conducción técnica constituye una transgresión a esa normativa.

"Por tanto, AUDEF apoya al entrenador cesado y rechaza esta y todas las transgresiones al Código de Ética Gremial, que constituye un marco regulatorio de la actividad de los entrenadores de fútbol, reservándose las acciones que correspondan", concluye el comunicado firmado por la Comisión Directiva.

La postura de AUDEF surge apenas horas después de que Danubio oficializara el regreso de Matosas al banco de suplentes, luego de la destitución de Leonardo Ramos.

El exentrenador ya había dirigido al primer equipo de forma interina antes de asumir el cargo de gerente deportivo y ahora volverá a conducir al plantel principal en un momento delicado para el club de la Curva de Maroñas.

La polémica se produjo apenas un día después de que Danubio resolviera cesar a Leonardo Ramos, una decisión que sorprendió al propio entrenador, quien aseguró que no esperaba su salida y que el equipo mostraba una mejoría en las últimas semanas.

Horas más tarde, el club anunció que Gustavo Matosas dejaba la gerencia deportiva para asumir nuevamente la conducción del primer equipo.

Matosas ya había ocupado el cargo de entrenador de manera interina durante este 2026, cuando dirigió al plantel entre la salida de Diego Monarriz y la llegada de Leonardo Ramos.

Una vez oficializado el nuevo cuerpo técnico, regresó a sus funciones como gerente deportivo, pero tras la destitución de Ramos volvió a ser elegido por la directiva para conducir al equipo, una decisión que ahora quedó bajo cuestionamiento por parte de AUDEF.