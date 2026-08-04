Leonardo Ramos tras ser cesado en Danubio: “Me tomó por sorpresa; siempre intenté estar con los jugadores”

Danubio comunicó en la noche del lunes que el ciclo de Leonardo Ramos como entrenador estaba terminado y este martes, el director técnico de 56 años habló acerca de la “sorpresa” por la decisión de la institución.

“Me estoy cambiando para ir a despedirme de los chicos”, comenzó diciendo Leo Ramos en diálogo con “#Minuto1” (Carve Deportiva) para luego agregar: “Me tomó por sorpresa teniendo en cuenta que después de que me dieron el alta y cuando estuve todos los días con los jugadores porque lo hacía desde la camioneta o en el vestuario. La semana que pasó ya estuve todos los días en mi función como debe ser y me llamó la atención, sobre todo porque el equipo había venido mejorando partido a partido, donde no veníamos bien hacía tiempo y cualquier cosa mala que le pasara dentro del campo de juego se sentía de una manera especial”.

El técnico que superó una complicada situación relacionada a la salud cardiovascular, añadió: “Lo único que me deja tranquilo es que siempre intenté estar al lado de ellos. Me llamaron muchos jugadores para agradecer por eso y esto es fútbol, no va a ser ni la primera ni la última vez que pasa”.

Consultado por si siente un dolor extra por una situación de salud de la que aún se está recuperando, el entrenador aclaró: “No sé si pondría esas palabras porque no puedo expresar lo que pensaría otra persona. Yo lo que hice e intenté fue estar en todo momento y ya te digo, muchas veces hasta no discutiendo pero si teniendo conversaciones con Gustavo Matosas que me decía que estaba loco porque no debería ir y yo ya estaba yendo para el club porque yo quería acompañar a los jugadores en determinados momentos. Nada más que eso. No hubo otra cosa”.

“Me pone mal porque estuve desde el primer momento con gente llevándome a ver el entrenamiento, en otros momentos manejando solo cuando tenía prohibido manejar y siempre lo hice porque es Danubio”, agregó Leonardo Ramos.

Acerca de cómo se dio su salida este lunes, el técnico contó: “Hablamos por teléfono con ellos y me lo comunicaron ahí. Querían en realidad juntarse en mi casa y por cualquiera de las dos cosas (seguir o irse del club) lo podíamos hablar por teléfono. Esa es la realidad”.