Albion 0-0 Danubio en vivo por el Torneo Intermedio: la Franja busca puntos claves para la zona roja

Albion se enfrenta ante Danubio por la séptima fecha de la Serie B del Torneo Intermedio. El encuentro se disputa desde las 12:00 horas en el Estadio Luis Franzini. El Pionero viene de caer 1-0 frente a Juventud en la jornada anterior, al tiempo que la Franja perdió 1-0 con Montevideo City Torque en el Estadio Centenario.

Por más que Albion tiene apenas cinco puntos en la llave y se ubica penúltimo, ocupa una posición de privilegio en la Tabla Anual al estar en el sexto puesto con 33 unidades, aspirando a la Copa Sudamericana.

En tanto, Danubio está último en la serie con tres puntos y tiene la obligación de sumar puntos cuanto antes con la mira puesta en sostener la categoría al cierre del año. Hoy está penúltimo en la tabla del descenso e igualado con Cerro en el promedio.