Leonardo Ramos dejó de ser el entrenador de Danubio tras siete partidos a cargo, donde no pudo ganar ninguno

Danubio atraviesa una crisis. Se encuentra antepenúltimo en la Tabla Anual con el equipo además en zona de descenso. El mal momento del equipo que no gana hace nueve partidos llevó a la salida de Leonardo Ramos, que desde que asumió la conducción del equipo no pudo ganar en siete presentaciones.

El entrenador que supo ser campeón uruguayo con el club llegó en lugar de Diego Monarriz, tras lo que fue el interinato de Gustavo Matosas, quien supo conseguir el último triunfo del Franjeado, al salir de su visita al Gran Parque Central, con un triunfo 2-1 ante Nacional.

Ramos llegó a hacerse cargo del equipo tras las caídas 3-0 ante Liverpool y 1-0 contra Albion, pero no pudo cambiar la tendencia. Leo estuvo en el banco en las caídas ante Deportivo Maldonado (3-1) y ante Progreso (2-1), pero tras el empate 0-0 ante Wanderers en el Viera, por un problema de salud no estuvo a pie de cancha con el equipo.

🔚 ¡𝐆𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬, 𝐋𝐞𝐨ⵑ



Leonardo Ramos deja de ser nuestro Director Técnico. Agradecemos su profesionalismo y le deseamos éxitos en sus futuros desafíos. #LaUniversidad🎓 pic.twitter.com/lPdsgI1bjc — Danubio Fútbol Club (@DanubioFC) August 3, 2026

Si bien el equipo siguió siendo preparado por Ramos, Gabriel Farcilli fue quien asumió la posición en el banco de suplentes de Danubio, donde el equipo estiró su mala racha, con empates ante Juventud y Nacional; y caída ante Montevideo City Torque. El empate 2-2 ante Albion terminó siendo detonante. El equipo ganaba 2-0, salía del descenso pero sufrió la arremetida del Pionero. El viernes el triunfo de Wanderers 2-0 ante el equipo Ciudadano terminó poniendo a la Franja por primera vez en zona roja, por lo que las alarmas se encendieron en un equipo que ya perdió la categoría a comienzos de la década y que retornó al círculo de privilegio en 2021.

Danubio debutará en el Clausura en un vital partido contra Cerro en Jardines el domingo a las 11:00 horas.