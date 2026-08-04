Gustavo Matosas vuelve al banco de Danubio: dejó la gerencia deportiva y asumió otra vez como entrenador

Danubio confirmó este martes a Gustavo Matosas como nuevo director técnico del plantel principal, una decisión que llega pocas horas después de la salida de Leonardo Ramos y que implica un importante cambio en la estructura deportiva del club.

A través de sus redes sociales, la institución franjeada anunció que Matosas deja su función como gerente deportivo para asumir la conducción del primer equipo en un momento deportivo complejo, con el objetivo de enderezar el rumbo en el Campeonato Uruguayo y lograr la permanencia.

No será una experiencia nueva para el entrenador. Antes de la llegada de Leonardo Ramos, Matosas ya había dirigido al plantel de forma interina, desempeñándose como puente mientras la dirigencia cerraba la contratación del entrenador saliente.

Ahora, tras la finalización del ciclo de Ramos, el club volvió a confiar en el exentrenador de Peñarol, Cerro Porteño, Estudiantes de La Plata y Atlético San Luis, entre otros equipos, para liderar al plantel principal.

En el comunicado oficial, Danubio informó: "Gustavo Matosas es el nuevo Director Técnico del plantel principal. Afrontará este nuevo rol y deja su cargo de Gerente Deportivo."

Matosas tendrá la misión de recuperar a un equipo que no ha logrado la regularidad esperada en la temporada y que busca reencontrarse con los resultados para mejorar su situación deportiva. Su conocimiento de la institución y del plantel fue uno de los factores que llevaron a la dirigencia a apostar nuevamente por él para conducir al primer equipo.

☑️ Gustavo Matosas es el nuevo Director Técnico del plantel principal.



Afrontará este nuevo rol y deja su cargo de Gerente Deportivo. #LaUniversidad🎓 pic.twitter.com/nAowlfldus — Danubio Fútbol Club (@DanubioFC) August 4, 2026

La despedida de Leonardo Ramos

Horas después de conocerse su destitución, Leonardo Ramos rompió el silencio en el programa La Mañana del Fútbol de El Espectador Deportes y aseguró que se va con la conciencia tranquila. "Tengo un sentimiento de tranquilidad. Ayer no me cayó en gracia, pero entiendo que el fútbol es esto", expresó el entrenador, quien además confirmó que se dirigía al complejo para despedirse del plantel.

"Estoy yendo a despedirme del plantel, me debo a ellos. Siempre que pude estuve cerca de los jugadores. El plantel siempre estuvo conforme con el entrenamiento y aceptaron al cuerpo técnico los días que yo no pude estar", señaló, en referencia a los problemas de salud que lo obligaron a ausentarse durante parte de su ciclo. Ramos también destacó el vínculo que mantiene con la institución. "Cuando me llamaron del club no lo dudé porque es el club del que soy hincha", afirmó.

🔚 ¡𝐆𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬, 𝐋𝐞𝐨ⵑ



Leonardo Ramos deja de ser nuestro Director Técnico. Agradecemos su profesionalismo y le deseamos éxitos en sus futuros desafíos. #LaUniversidad🎓 pic.twitter.com/lPdsgI1bjc — Danubio Fútbol Club (@DanubioFC) August 3, 2026

Consultado sobre la decisión de la dirigencia de sustituirlo por Gustavo Matosas, evitó entrar en polémicas. "Le tendrían que preguntar a los dirigentes, es una decisión que tomaron ellos", manifestó, y agregó que "no hablé con Gustavo Matosas; cuando estuve internado tampoco tuve mucho diálogo con él".

Con la salida de Ramos y el regreso de Matosas al banco de suplentes, Danubio apuesta por una solución interna para intentar revertir el presente deportivo y recuperar terreno en la segunda parte de la temporada.