El gobierno busca crear “comando binacional” con Brasil para combatir el crimen transfronterizo

El Ministerio del Interior busca crear un “comando binacional” con Brasil para combatir el crimen transfronterizo. La propuesta estuvo sobre la mesa este lunes en la primera jornada del Encuentro Regional sobre Fortalecimiento de la Seguridad y la Cooperación Fronteriza que organizó Uruguay en el ejercicio de la presidencia protémpore del Mercosur.

En la reunión, que durará hasta el martes, se discutirá una propuesta de Uruguay para incorporar más datos al Sistema de Intercambio de Información de Seguridad (SISME) entre países, de forma de mejorar el combate al crimen organizado. Para eso el bloque contará con el apoyo técnico de Eurofront, un programa de cooperación de la Unión Europea con América Latina para mejorar la gestión fronteriza y el combate al tráfico de personas y la migración ilegal.

Por otro lado, en la apertura del encuentro, el ministro del Interior, Carlos Negro, propuso crear unidades policiales binacionales para intercambiar información entre países y coordinar acciones, una línea de acción que también cuenta con el respaldo de la Unión Europea.

Al término de la primera jornada del encuentro, el director de Eurofront, el español, José Antonio Cambronero, dijo a El País, que Uruguay está “interesado” en crear una de esas unidades con Brasil en la que autoridades policiales, aduaneras, y migratorias de los dos países puedan intercambiar información y hacer patrullajes conjuntos y operativos contra el crimen organizado transfronterizo.

Cambronero, comisario de la Policía Nacional española y licenciado en Derecho, sostuvo que la frontera seca con Brasil es “extensa” y “vulnerable” al delito y destacó el trabajo que vienen haciendo autoridades uruguayas para mejorar el control en la zona.

El jerarca resaltó que en Europa ya existen salas de operaciones binacionales que han dado buenos resultados. Además, destacó una experiencia similar que Eurofront apoyó en la frontera entre Panamá y Costa Rica. Además Cambronero sostuvo que el trabajo que viene realizando el comando de seguridad tripartito que funciona en la frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, puede utilizarse como modelo para replicar en otras partes.

Más datos compartidos

Eurofront también está asesorando técnicamente al Mercosur para ampliar la cantidad de datos que se comparten a través del SISME. Actualmente el intercambio está limitado a requisitorias sobre armas, personas y vehículos. Pero el 20 de agosto, durante la última reunión del Grupo de Trabajo Especializado para el Combate de las Organizaciones Criminales del Mercosur, Uruguay propuso intercambiar información migratoria, datos biométricos, documentos de identidad robados, cierres de frontera y patrones o rutas sospechosas vinculadas a posibles delitos.

También está a estudio incorporar antecedentes legales y policiales, datos sobre violencia en eventos deportivos, tobilleras electrónicas, celulares y dispositivos robados, así como información sobre crimen organizado, narcotráfico y alertas relacionadas con materiales nucleares.

Cambronero consideró además que es “fundamental” que el intercambio de información incluya a la mayor cantidad de países posibles, por fuera del Mercosur. “Cuanto más países podamos integrar, mayor efectividad van a tener estas bases de datos. No tiene sentido que la Comunidad Andina tenga sus propias bases sólo para cuatro países y el Mercosur tenga la propia sólo para los miembros del bloque”, sostuvo. Además, Cambronero aseguró que es fundamental que los países avancen en la “interoperabilidad” de sus bases de datos, de manera que la denuncia de un auto robado en Perú pueda visualizarse, por ejemplo, en Uruguay.

La cooperación de Eurofront con América Latina se formalizó luego de la cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea celebrada en 2025 en Santa Marta, Colombia. La declaración final de aquel foro identificó al crimen organizado como una de las principales amenazas para ambas regiones.