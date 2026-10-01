Una mujer fue atropellada por un camión en ruta 101, cerca del Aeropuerto de Carrasco

Una mujer mayor de edad resultó lesionada este jueves luego de ser embestida por un camión de pequeño porte mientras intentaba cruzar la ruta 101, a la altura del kilómetro 19, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Según informó la Dirección Nacional de Policía Caminera, el siniestro ocurrió sobre las 15:40 horas. El vehículo circulaba por la ruta 101 cuando impactó a la peatona que intentaba atravesar la vía.

Como consecuencia del siniestro, la mujer resultó lesionada y fue asistida en el lugar. Por el momento, no se informó la entidad de las lesiones ni otros detalles sobre su estado de salud.

A raíz del episodio, la ruta 101 permanece cortada en la entrada del puente y el tránsito está siendo canalizado por la vía lateral, según informó Policía Caminera.

Las autoridades trabajan en el lugar y recomiendan circular con precaución por la zona.