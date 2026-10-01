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El País Información Policiales

Una mujer fue atropellada por un camión en ruta 101, cerca del Aeropuerto de Carrasco

Como consecuencia del siniestro, la mujer resultó lesionada y fue asistida en el lugar. La víctima intentaba cruzar la vía a la altura del kilómetro 19.

El País
El País
01/10/2026, 17:27
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Siniestro en ruta 101 cerca del Aeropuerto de Carrasco
Siniestro en ruta 101 cerca del Aeropuerto de Carrasco.
Foto: Policía Caminera.

Una mujer mayor de edad resultó lesionada este jueves luego de ser embestida por un camión de pequeño porte mientras intentaba cruzar la ruta 101, a la altura del kilómetro 19, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Según informó la Dirección Nacional de Policía Caminera, el siniestro ocurrió sobre las 15:40 horas. El vehículo circulaba por la ruta 101 cuando impactó a la peatona que intentaba atravesar la vía.

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Como consecuencia del siniestro, la mujer resultó lesionada y fue asistida en el lugar. Por el momento, no se informó la entidad de las lesiones ni otros detalles sobre su estado de salud.

A raíz del episodio, la ruta 101 permanece cortada en la entrada del puente y el tránsito está siendo canalizado por la vía lateral, según informó Policía Caminera.

Las autoridades trabajan en el lugar y recomiendan circular con precaución por la zona.

Siniestro en ruta 101
Siniestro en ruta 101 cerca del Aeropuerto de Carrasco.
Foto: Policía Caminera.
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