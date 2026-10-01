Detienen a un joven en el barrio 40 Semanas tras atrincherarse con su hija y amenazar con un arma blanca

Un joven de 22 años fue detenido durante la madrugada de este jueves luego de realizar amenazas de autoeliminarse con un arma blanca y herir a su hija de un año y medio que tenía en sus brazos. El procedimiento tuvo lugar el barrio 40 Semanas de Montevideo y requirió la intervención de un equipo de negociadores de la Policía.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado, sobre las 00:10 de esta madrugada efectivos policiales concurrieron a una casa ubicada en Camino Máximo Santos y Costanera tras recibir un aviso vinculado a un hecho de violencia doméstica.

Allí, el joven de 22 años manifestó intenciones de autoeliminarse mientras se encontraba dentro de una habitación de la casa y portaba un arma blanca. Al mismo tiempo, también amenazaba con atentar contra la bebé. El individuo se había quitado y dañado una tobillera de monitoreo electrónico que portaba por un caso de violencia doméstica.

En el lugar se realizó un operativo para contener a la familia y se solicitó apoyo. En ese sentido, a la escena concurrieron autoridades de la Zona Operacional III, personal del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) y la Unidad Táctica de Negociadores, que iniciaron una tarea de "diálogo y contención", según figura en el parte policial.

Sobre las 04:00 y tras horas de negociaciones, el hombre se entregó a la Policía y no se registró ningún lesionado. En cuanto a la bebé, fue asistida y actualmente se encuentra en buen estado. El caso está siendo llevado adelante por la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género.

Policía frente a un patrullero. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Mujer fue atropellada por un camión en ruta 101

Una mujer mayor de edad resultó lesionada este jueves luego de ser embestida por un camión de pequeño porte mientras intentaba cruzar la ruta 101, a la altura del kilómetro 19, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Según informó la Dirección Nacional de Policía Caminera, el siniestro ocurrió sobre las 15:40 horas. El vehículo circulaba por la ruta 101 cuando impactó a la peatona que intentaba atravesar la vía.

Siniestro en ruta 101 cerca del Aeropuerto de Carrasco. Foto: Policía Caminera.

Como consecuencia del siniestro, la mujer resultó lesionada y fue asistida en el lugar. Por el momento, no se informó la entidad de las lesiones ni otros detalles sobre su estado de salud.

A raíz del episodio, la ruta 101 permanció cortada en la entrada del puente y el tránsito fue canalizado por la vía lateral, según informó Policía Caminera.