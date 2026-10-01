Detuvieron a seis personas por el secuestro de un ómnibus de UCOT previo a un partido de Cerro

La Policía detuvo a seis personas presuntamente involucradas en el secuestro de un ómnibus de UCOT el domingo 9 de agosto previo a un partido de Cerro como visitante contra Danubio en Jardines del Hipódromo.

El Ministerio del Interior informó que por una investigación desarrollada por la Dirección General de Seguridad en el Deporte con la Fiscalía de Flagrancia de 13° turno, a cargo de la fiscal Lucía Nogueira, en la mañana de este jueves se hicieron allanamientos en los barrios Cerro Norte, Casabó y Nuevo París.

El resultado de este operativo fue la detención de seis personas, cinco hombres —tres de 22 años, uno de 34 y otro de 30— y una mujer —de 20 años—, todos sin antecedentes, quienes deberán comparecer ante la Fiscalía en las próximas horas. En paralelo se incautó una moto y prendas "vinculadas a la investigación".

Hincha de Cerro detenido en allanamientos este jueves 1 de octubre de 2026. Foto: Ministerio del Interior

Aquel domingo un conductor de ómnibus de la línea 306 de la Unión Cooperativa Obrera del Transporte (UCOT) realizó una denuncia por amenazas por parte de hinchas de Cerro. Según dijo, unas 50 personas abordaron el coche y se bajarían en el Intercambiador Belloni, pero una vez arriba le indicaron al trabajador que irían escoltados por dos motos por delante y tres autos atrás, y que no podían subir más personas. Según le dijeron, una persona a bordo del ómnibus así como uno de los que iba en moto estaban armados. Las motos irían cortando el tránsito y él no debía detener la marcha, aunque los semáforos estuvieran en rojo.

Había otros seis pasajeros ajenos al partido que se fueron bajando del vehículo en sus respectivas paradas. En determinado momento, siempre según la versión del chofer, en Paso Molino dos hinchas de Cerro bajaron para golpear a un hincha de Nacional que "no tenía nada que ver con el asunto", y después volvieron a subir.

Hinchas de Cerro en el Estadio Luis Tróccoli. Foto: Ignacio Sánchez.

Hinchas de Cerro podrían "integrar alguna organización criminal", dijo Negro

El ministro del Interior, Carlos Negro, informó este martes que “la investigación ya ha dado los resultados de identificar a algunas personas que han participado” en ese episodio. Según dijo, hay "determinadas personas que pueden integrar a alguna organización criminal".

Destacó que ya se ha podido determinar la cronología de “prácticamente” todos los hechos ocurridos en aquel segundo domingo de agosto, además de determinar los delitos que “se pueden haber cometido” y la identificación de algunos autores.