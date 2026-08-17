Policía hará piquetes para controlar ómnibus con barras bravas tras incidentes con hinchas de Cerro y Peñarol

El Ministerio del Interior instalará piquetes policiales en trayectos de ómnibus que puedan llegar a transportar a barras bravas, luego de que el sindicato de trabajadores del sector denunciara dos episodios de violencia arriba de las unidades en una semana.

Este lunes la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (Ascot), denunció que el domingo hinchas de Peñarol obligaron a un chofer de la línea 2 de Coetc a “modificar su recorrido habitual para llegar con más prontitud a su destino” mediante “amenazas verbales y hostigamiento psicológico y extorsivo”.

El domingo anterior, el gremio había denunciado que unos 50 hinchas de Cerro, subieron a la línea 306 de la cooperativa Ucot y obligaron al conductor a punta de pistola a cambiar su recorrido y trasladarlos al Intercambiador Belloni.

Los episodios generaron repercusión política. En rueda de prensa el diputado del Frente Amplio, Sebastián Valdomir dijo que estos actos de violencia en torno a espectáculos deportivos generan “muchísima preocupación”.

“Esta es la segunda vez en una semana pero siempre que hay partidos de Nacional y Peñarol la situación en el transporte público se complica muchísimo para los trabajadores y usuarios. Entendemos que tiene que haber una unidad especializada dentro de la Policía que se encargue de los operativos de seguridad cada vez que hay partido”, dijo Valdomir.

Por su lado, el senador nacionalista, Javier García, escribió en sus redes sociales: “ A una semana del secuestro del ómnibus no hay detenidos ni responsables, sigue impune la mafia y nadie se hace cargo en la Policía y el Ministerio. Todo falló y el Ministerio Interior y el jefe de Policía de Montevideo no dan explicaciones ni asumen responsabilidad”.

Este lunes, en rueda de prensa, el subdirector Ejecutivo de la Policía, Robert Taroco, anunció que "de aquí en más la Policía empezará a instalar piquetes de control en el recorrido de ómnibus” que transporten hinchas, que de acuerdo a información de inteligencia, puedan llegara a provocar incidentes arriba de los ómnibus.

Por su lado, el director de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, informó que se instalará “un grupo de trabajo permanente en torno a la seguridad del transporte” en el que va a estar el Ministerio del Interior, la AUF, y los sindicatos del transporte.

Clavijo dijo que estos ámbitos de intercambio de información ya existían, pero admitió que “en los últimos tiempos” hubo una “falta de contactos permanentes”.

“Necesitamos acercarnos más entre los trabajadores del transporte y de la seguridad”, aseguró.

Además, adelantó que en la reorganización de la Jefatura de Policía de Montevideo que anunció el ministerio días atrás, se volverá a instalar la unidad Bus Seguro que dependerá de la División de Información Táctica, y contará con investigadores encubiertos que alertarán a los funcionarios uniformados que están en los piquetes de control.

Por otro lado, informó que la semana pasada ya se adelantaron reuniones de coordinación con la Intendencia de Montevideo para instalar más cámaras y botones de pánico en los ómnibus, ya que los dispositivos deben estar conectados al seguimiento satelital que realiza la comuna a través del Sistema de Transporte Metropolitano.

Estos dispositivos serán fundamentales para identificar a los que realicen disturbios en los ómnibus, quienes serán incluídos en las listas negras de personas que tiene prohibidos ingresar a recintos deportivos.

Casos

Este lunes, los trabajadores del transporte colectivo denunciaron un nuevo episodio de violencia que involucró a hinchas de Peñarol que viajaban a bordo de un coche de la línea 2 de Coetc previo al partido de este domingo en el estadio Campeón del Siglo frente a Central Español.

El conductor de 54 años declaró ante la Policía que tuvo que cambiar el trayecto luego de que unos 30 hinchas de Peñarol abordaran el vehículo en Plaza Colón y le solicitaran que no circulara frente al Gran Parque Central, ante la posibilidad de que hubiera incidentes ya que allí estaba planificada una actividad por el día del niño.

Si bien Ascot aseguró que el trabajador fue víctima de “amenazas verbales y hostigamiento psicológico y extorsivo”, el subdirector de Policía Nacional, Julio Sena, aseguró este lunes que el trabajador declaró en la comisaría que el cambio de recorrido fue “decidido de común acuerdo” con los hinchas para “evitar un mal mayor”.

“El episodio no es ni siquiera similar a lo que ocurrió el domingo pasado con hinchas de Cerro”, dijo Sena.

Taroco agregó que el conductor no quiso denunciar el hecho porque no tomó el pedido de cambiar el recorrido “como un hecho amenazante” si como una “sugerencia”. En comisaría, el funcionario sólo dejó constancia del episodio y no quiso realizar una denuncia de parte para que Fiscalía inicie un expediente.

De todos modos, la Policía continúa realizando una investigación administrativa para determinar si hay que dar cuenta o no al Ministerio Público. Sena agregó que “prima facie” no parece haber ningún delito.

Con respecto al caso del domingo 9, en el que hinchas de Cerro habrían amenazado con un arma a un chofer de Ucot para que lo trasladaran al Intercambiador Belloni, “hay decenas de identificados”, dijeron a El País fuentes de la investigación.

El hecho está siendo investigado como un caso de “violencia privada” y no como un “secuestro” como denunció el sindicato, ya que los hinchas nunca pidieron nada a cambio de tomar la unidad.

Las fuentes aseguraron que los hinchas de Cerro solían movilizarse en ómnibus de Raincoop ,con los que tenían un acuerdo. Pero luego de que esta empresa dejara de operar en 2016, comenzaron a trasladarse en camiones.

Según los informantes, el domingo 9 los hinchas de Cerro se subieron al ómnibus porque un camión “les falló”. Según fuentes policiales, los parciales pagaron el boleto y hay evidencia de que el ómnibus paró para que descendieran personas luego de cambiar el recorrido.

Asimismo, pese a la denuncia del chofer, todavía no hay pruebas contundentes de la utilización de armas arriba de la unidad ni en los vehículos que, según el trabajador, escoltaron el ómnibus hasta el Intercambiador Belloni, salteándose varios semáforos.