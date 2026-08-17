Denuncian que hinchas de Peñarol obligaron a un chofer de ómnibus a cambiar su recorrido

Los trabajadores del transporte colectivo denunciaron un nuevo episodio de violencia que involucró a hinchas de Peñarol que viajaban a bordo de un coche de la línea 2 de Coetc previo al partido de este domingo en el estadio Campeón del Siglo frente a Central Español.

Según se indicó en un comunicado de la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (Ascot), hinchas de Peñarol "mediante amenazas verbales y hostigamiento psicológico y extorsivo obligaron" al chofer "a modificar su recorrido habitual para llegar con más prontitud a su destino".

La línea, como medida sindical, estuvo cortada entre las 18:30 y los turnos nocturnos para "no encontrarse con estos individuos en la salida del partido".

Días atrás, en ocasión de otro partido de fútbol de Primera División, hinchas de Cerro amenazaron al conductor de un ómnibus de la línea 306 de Ucot para que siguiera su marcha sin frenar. En este caso, según la investigación primaria, el conductor pudo avisar lo que sucedía y desde Ucot se llamó al 9.1.1. La Policía se contactó con el chofer pero no recibió ayuda.

Sánchez dijo estar "indignado" por la violencia en el transporte público

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo este lunes en diálogo con Desayunos Informales (Teledoce) que el episodio de este domingo fue "muy distinto" al provocado por hinchas de Cerro. "Tenía que doblar por Centenario y le dijeron que no doblara por Centenario porque había una actividad de la hinchada de Nacional y que siguiera hasta 8 de Octubre. Se bajaron en 8 de Octubre, no hubo dificultades", dijo, aunque de todas formas aclaró que desde el gobierno no van a "tolerar este tipo de situaciones".

"Esto no debe suceder y para eso deben tener botón de pánico en el transporte público, que sí los tiene alguna empresa pero las cooperativas no", señaló. Asimismo reconoció estar "indignado" porque, en el episodio del 306, los hinchas de Cerro "iban cortando la calle, no puede ser que el centro de monitoreo (tanto de la Intendencia de Montevideo como de la Policía) no viera que teníamos una situación anómala en el transporte público".

"No tiene ningún derecho una patota para decirle al chofer del ómnibus a dónde tiene que ir", expresó y agregó que aguarda los resultados de las investigaciones.