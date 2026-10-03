Última batalla en el sudeste: Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro ponen el foco en la región decisiva

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su rival Flávio Bolsonaro dan hoy la última batalla para ganar las elecciones de este domingo en Brasil. Los dos principales candidatos presidenciales en las encuestas se acercan a la primera vuelta centrada en la región sudeste, que concentra el mayor número de votantes del país.

Tanto el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) y el del Partido Liberal (PL) celebrarán sus últimos actos de campaña en São Paulo hoy sábado. En esta recta final, Lula y Flávio también se han centrado en Minas Gerais y Río de Janeiro.

Una encuesta de Datafolha publicada el viernes a la noche muestra a Lula con un 42% de intención de voto, mientras que Flávio obtiene un 38%. El margen de error es de dos puntos porcentuales, tanto al alza como a la baja. En la encuesta anterior, el candidato del PT tenía un 40% y el senador, un 36%. Ambos fluctuaron positivamente en dos puntos, manteniendo el escenario de un empate técnico.

En una posible segunda vuelta, Lula tendría un 48% y Flávio, un 45%. Este escenario también representa un empate dentro del margen de error.

Partidarios del presidente de Brasil y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva portan una pancarta de mosaico floral en Río de Janeiro, Brasil. Foto: AFP

Caminata y caravana

En la recta final por los votos antes de la primera vuelta, la campaña del PT busca captar a los votantes indecisos para recuperar los votos que antes fueron para el PT.

Lula realizará hoy una marcha por la Avenida Paulista de São Paulo, repitiendo una estrategia adoptada en vísperas de la primera vuelta de las elecciones de 2022.

El evento se llevará a cabo conjuntamente con Fernando Haddad (PT), candidato a gobernador de São Paulo. Ayer, Flávio estuvo en Montes Claros, en el norte de Minas Gerais, y eligió hoy el interior de São Paulo para una caravana que partirá de Santa Bárbara D’Oeste y continuará hasta Americana. Estará presentes el gobernador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que aspira a la reelección.

Con las elecciones a horas de llevarse a cabo, Flávio y Tarcísio intensificaron sus actos conjuntos tras un inicio de campaña algo distante. La semana pasada, el candidato presidencial del PL y el gobernador protagonizaron un acto y recorrieron el centro de la capital.

El senador y candidato presidencial brasileño de derecha, Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal durante un acto de campaña en São Paulo. Foto: AFP

“Si la carrera en São Paulo termina el domingo, estaré disponible, y lo estaría de todos modos, incluso si no terminara, para ayudar mucho a Flávio en la segunda vuelta. Aquí en São Paulo e incluso fuera del estado”, dijo Tarcísio durante una conferencia de prensa.

Históricamente, el PT suele perder en el estado, a pesar de obtener buenos resultados en la capital. Por lo tanto, además de haber nominado a cuatro exministros para la contienda en São Paulo, Lula pretende reforzar su presencia para garantizar una votación más cómoda mañana.

En Río, por otro lado, Flávio aumentó su ventaja sobre Lula. El partidario de Bolsonaro subió del 44% al 45% en intención de voto, mientras que Lula se mantuvo en el 38%.

Ayer por la mañana, el presidente celebró un acto en Candelária, en el centro de Río, y por la tarde estuvo en Praça da Liberdade, en Belo Horizonte.

Un hombre observa carteles que hacen referencia al expresidente brasileño Jair Bolsonaro y a la pandemia de COVID-19, en São Paulo. Foto: AFP

La movilización se unió a la iniciativa “48 horas con Lula”, en la que el PT ha instado a sus activistas a intensificar sus esfuerzos para recabar votos en las calles y en las redes sociales desde ayer.

La estrategia consiste en buscar votos mediante contacto directo, visitas puerta a puerta, caravanas y marchas, así como distribución de folletos, colocación de pegatinas y exhibición de banderas en zonas de mucho tránsito.

Rechazo

Lula y Flávio siguen registrando los índices de rechazo más altos entre los votantes, en comparación con otros candidatos presidenciales. La encuesta de Datafolha publicada el jueves muestra que ambos tienen un índice de rechazo del 45%. Este es el mismo nivel que indicaba la encuesta anterior del instituto, del 24 de setiembre.

La investigación también muestra que el 49% desaprueba la gestión de Lula como presidente. Otro 48% aprueba el tercer mandato del líder del PT, y el 3% no supo responder. Las cifras muestran estabilidad en comparación con la encuesta anterior. En aquel entonces, la administración de Lula era desaprobada por el 50% de los votantes, mientras que otro 47% la aprobaba y el 3% no sabía responder. Las fluctuaciones se encontraban dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.

En abril, la desaprobación del gobierno alcanzó el 51%, lo que representó la mayor diferencia con respecto a la aprobación en lo que va del año, con una diferencia de seis puntos.

Desde entonces, el porcentaje de quienes tenían una opinión positiva volvió a subir y, en julio, incluso superó numéricamente la desaprobación, llegando al 49% frente al 48%. Sin embargo, posteriormente, la administración volvió a ser desaprobada por la mayoría.

El senador de derecha y candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal durante un mitin de campaña en Sao Paulo. Foto: AFP

Estado termómetro

Según los últimos sondeos, Lula ha logrado una ventaja de seis puntos en Minas Gerais, el estado más disputado. Lula tenía el 37% hace tres semanas, subió al 39% la semana pasada y ahora cuenta con el 42%. Flávio Bolsonaro pasó del 35% al 37% y luego al 36% en el mismo período. En votos válidos, Lula obtendría el 45% frente al 38% de Flávio Bolsonaro en Minas Gerais.

En una segunda vuelta, Lula obtendría el 48% de los votos frente al 44% de Flávio Bolsonaro. Hace una semana, el candidato de derecha tenía una ventaja de dos puntos.

En Minas Gerais, el porcentaje de quienes aprueban la gestión del presidente Lula era del 46% y ahora es del 49%, mientras que el porcentaje de quienes la desaprueban ha descendido del 51% al 47%. Minas ha sido siempre considerado el estado simbólico. Combina regiones muy distintas dentro de un mismo territorio, y eso hace difícil ganar apelando a un solo nicho.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, principales candidatos presidenciales para las elecciones en Brasil. Fotos: EVARISTO SA/MAURO PIMENTEL/AFP

En primera

Ambos candidatos creen en la victoria desde la primera vuelta. “Las elecciones se definirán el domingo. Y si no, paciencia”, dijo Lula. Flávio afirmó que el izquierdista “será expulsado” de la presidencia. “Brasil ya no lo aguanta”.

El tercer mandato de Lula se cierra con un desempleo en mínimos, una inflación contenida, pero a la vez una economía que se desacelera y una inseguridad que alarma a los brasileños.

En la campaña buscó el apoyo de las clases populares: subió la dotación del programa de asistencia social Bolsa Familia y prohibió las apuestas en línea, una lacra que endeuda a millones. También enarboló la bandera de la soberanía y repitió que Trump no debe “meterse” en los comicios. (Con información de OGlobo/GDA, EFE y AFP)

Se renuevan diputados y un tercio del Senado

La elección es de alcance federal y estatal. Se renueva la Presidencia y Vicepresidencia de la República, donde el oficialismo está encabezado por el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. También se eligen los gobernadores y vicegobernadores de los 26 estados y del Distrito Federal. En el plano legislativo, se renueva la Cámara de Diputados y dos tercios del Senado Federal, además de los diputados estatales y distritales de las Asambleas

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