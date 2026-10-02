Último sondeo en Brasil previo a elecciones: qué dicen los números en São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro

La ronda más reciente de sondeos de Datafolha en los estados muestra que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ha tomado la delantera frente a Flávio Bolsonaro (PL) en la primera vuelta en Minas Gerais, un estado considerado clave en las elecciones presidenciales.

El candidato del PT también ganó terreno en São Paulo, el mayor colegio electoral del país, en comparación con la encuesta de la semana anterior. Sin embargo, los datos muestran que Bolsonaro ha ampliado su ventaja sobre Lula en Río de Janeiro. Este escenario se da en medio de ambas campañas enfocadas en la región sudeste y que apelan al voto estratégico, con la esperanza de que la elección se decida este domingo.

En São Paulo, el apoyo a Lula subió del 33% al 38% en una semana, mientras que el de Flávio aumentó del 38% al 39% durante el mismo período. Esto representa un empate técnico considerando el margen de error de dos puntos porcentuales. Ambos candidatos presidenciales eligieron este estado para celebrar sus últimos actos de campaña antes de la primera vuelta de las elecciones del sábado.

En Minas Gerais, Lula subió del 39% al 42% en la encuesta de esta semana. Flávio, por su parte, bajó del 37% al 36%. Existe un empate dentro del margen de error, que es de tres puntos porcentuales. El candidato del Partido de los Trabajadores tenía programado un acto en el estado el miércoles, en Juiz de Fora, pero no pudo asistir debido a las fuertes lluvias. Un acto de campaña en la capital, Belo Horizonte, está programado para el viernes. El simpatizante de Bolsonaro, por su parte, participará en un mitin en Minas Gerais el jueves por la noche.

En Río, Flávio amplió su ventaja sobre Lula. El simpatizante de Bolsonaro subió del 44% al 45% en intención de voto, mientras que Lula se mantuvo en el 38%. El simpatizante de Bolsonaro tiene eventos programados en el estado el viernes. El candidato del Partido de los Trabajadores, por su parte, movilizó a sus seguidores en el centro de la capital el jueves por la mañana.

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva, quienes estarán cara a cara en las elecciones de octubre de 2026 en Brasil. Foto: EFE

En Pernambuco, Lula mantuvo una ventaja de 36 puntos porcentuales en la primera vuelta. El apoyo al candidato del Partido de los Trabajadores varió entre el 60% y el 61%, al igual que el del senador, que subió del 24% al 25% en una semana. Ambos candidatos estuvieron en el estado participando en actos de campaña en las últimas semanas.

En el Distrito Federal, Flávio aumentó su ventaja. El simpatizante de Bolsonaro pasó del 41% al 44% en una semana. Lula, por su parte, subió un punto, del 34% al 35% de la intención de voto.

Resultado general

Los resultados generales de la encuesta mostraron que Lula obtuvo el 42% de la intención de voto en la primera vuelta, frente al 38% de Flávio. Existe un empate técnico dentro del margen de error, que es de dos puntos porcentuales. En la encuesta anterior, obtuvieron el 40% y el 36%, respectivamente.

Se muestran artículos promocionales del candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro en Goiânia, Brasil. Foto: AFP

En un nivel inferior, el escritor Augusto Cury (Avante), que tenía el 5% de la intención de voto, aparece ahora con el 4%. El ex gobernador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), que tenía el 4%, actualmente tiene el 3%, el mismo valor alcanzado por Renan Santos (Missão). El ex gobernador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) tiene el 1%.

O Globo/GDA