Choques con la Policía y un adolescente herido de bala durante los festejos de Peñarol

La Jefatura de Policía de Montevideo informó de una serie de incidentes que ocurrieron en las inmediaciones del Palacio Peñarol con motivo del 135° aniversario del Club Atlético Peñarol, que se cumplen este lunes 28 de setiembre. Los sucesos ocurrieron durante la noche del domingo y la madrugada siguiente, momentos en que los hinchas carboneros suelen juntarse a festejar y lanzar fuegos artificiales.

Según la Policía, se instrumentaron "diversos dispositivos de prevención de delitos contra la propiedad y las personas, como así también el mantenimiento del orden público".

El comunicado emitido añade que este operativo "contó con más de 150 efectivos y móviles" desplegados en diversos puntos como como Bulevar España y José Ellauri, Juan Benito Blanco y Buxareo, frente al Montevideo Shopping, Av. Rivera, Av. Francisco Soca, Libertad, Bulevar Artigas e Ing. Luis P. Ponce, Intercambiador Belloni, Los Céspedes, la sede del Club Nacional de Football, estadio Gran Parque Central, Terminal Paso de la Arena, Plaza Colón y Terminal Colón, Carlos María Ramírez y Pedro Vica, Zona Terminal del Cerro y Casabó, Plaza Cagancha y Plaza Independencia.

Además se hicieron "recorridas preventivas" en diferentes zonas de la capital y se constataron reuniones de hinchas en Ciudad Vieja, Piedras Blancas y Cruz de Carrasco, aunque "la mayor concentración" fue en las inmediaciones del Palacio Peñarol, que está entre las calles Magallanes, Cerro Largo, Minas y Galicia

Los primeros disturbios, según el comunicado de la Policía, se habrían registrado sobre las 2:00 de la madrugada del lunes. Allí hubo que intervenir "para retirar a la parcialidad aglomerada en el Palacio Peñarol" porque había quienes "estaban realizando daños en infraestructuras edilicias de la zona y cámaras de videovigilancia".

"En determinado momento se registra el lanzamiento de proyectiles contra el personal policial y móviles. Lo sucedido implicó el uso de munición menos que letal para dispersar a los presentes", indica el parte.

Un adolescente herido en el rostro e internado en el Hospital Maciel

No obstante, en este contexto fue que sobre las 2:30 ingresó al Hospital del Cerro un adolescente herido de arma de fuego que fue trasladado por un vehículo particular. El joven fue diagnosticado con una "herida de arma de fuego a la altura del rostro y trasladado al Hospital Maciel, donde permanece internado".

El adolescente presuntamente fue herido durante los festejos en las inmediaciones del Palacio, pero según la Policía "las circunstancias en las que se produjo esa herida se encuentran en etapa de investigación", para lo cual se analizarán registros fílmicos y el relevamiento de Policía Científica.

Según informó Subrayado (Canal 10), durante el enfrentamiento entre hinchas que lanzaron piedras y la Policía que respondió con munición menos que letal fue que el adolescente recibió un disparo en la cara. Esto le provocó una herida en el ojo pero su vida no corre riesgo.

Rapiña en Guayabos y Magallanes: cuatro detenidos a disposición judicial

Finalmente la Policía informó que logró detener a cuatro hombres que iban vestidos con ropa de Peñarol y que rapiñaron a un transeúnte en Guayabos y Magallanes, a pocas cuadras del Palacio. El transeúnte resultó con "lesiones leves"

El robo habría ocurrido sobre las 00:25. Un joven de 23 años fue abordado por estos cuatro jóvenes —uno de 15 años, dos de 16 años y uno de 19— que "mediante agresión física" le robaron la mochila. Esta contenía un uniforme, un par de championes, material de enfermería y otros objetos.

"Uno de los autores fue detenido en Constituyente y Guayabos, mientras que los otros tres fueron ubicados y detenidos en Canelones y Gutiérrez Ruiz. Se logró recuperar los objetos sustraídos. Se incautó también un celular que tenía en su poder uno de los detenidos, que se pudo establecer que había sido hurtado en un hecho anterior", dice el parte policial, que señala que todos quedaron a disposición de la Justicia.