Peñarol celebra su aniversario con distintas actividades y entrega de medallas especiales en el Campeón del Siglo
El aurinegro celebra hoy sus 135 años de vida y, como cada aniversario, en la interna de la institución tienen previstas una serie de eventos a modo de celebración.
El Club Atlético Peñarol celebra hoy sus 135 años de vida y, como cada aniversario, en la interna de la institución tienen previstas una serie de actividades a modo de celebración.
A la camiseta homenaje al CURCC que utilizó el sábado ante Boston River, la carrera 5K realizada ayer en el Estadio Campeón del Siglo con 4000 participantes, y la visita anual de las autoridades y los jugadores al CAIF del barrio Peñarol, se le sumará una iniciativa.
Mañana se hará la entrega de las medallas a los socios vitalicios en el Campeón del Siglo (CDS) y, para ello, el presidente Ignacio Ruglio invitó a Jorge Barrera, Juan Pedro Damiani y Julio María Sanguinetti (honorario), los tres expresidentes, quienes honrarán a los socios vitalicios de 30 y 50 años.
El encuentro será en el Campeón del Siglo. A su vez, anunciarán la inclusión de la inteligencia artificial a su web 1891.uy.
La página contará con una importante actualización que permitirá “explorar la historia” de Peñarol directamente desde una conversación con asistentes de Inteligencia Artificial como ChatGPT, Claude, entre otros.
¿Encontraste un error?