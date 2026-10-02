Prisión preventiva para el joven que se atrincheró en su casa y amenazó con herir a su bebé con un arma blanca

La Justicia formalizó este viernes a un joven de 22 años que durante la madrugada del pasado jueves se atrincheró en su casa y realizó amenazas de autoeliminarse y de herir con un arma blanca a su hija de un año y medio. En el lugar se desarrolló un operativo policial por varias horas que requirió la intervención de un equipo de negociadores.

La Fiscalía de Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 2.º Turno formalizó la investigación contra el individuo por un "delito de violencia doméstica especialmente agravada, en reiteración real con un delito de retiro de dispositivo y, en concurrencia fuera de la reiteración, con un delito de desacato".

Según informó Fiscalía en un comunicado, la Justicia dispuso su prisión preventiva por un lapso de 120 días mientras continúa la investigación a cargo de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género.

El caso

El hecho tuvo lugar durante la madrugada del pasado jueves en una vivienda del barrio 40 Semanas de Montevideo. Allí, el joven manifestó intenciones de autoeliminarse mientras se encontraba dentro de una habitación de la casa y portaba un arma blanca.

Móvil policial en operativo nocturno. Foto: Archivo El País

Al mismo tiempo, también amenazaba con atentar contra la bebé. El individuo se había quitado y dañado una tobillera de monitoreo electrónico que portaba por un caso de violencia doméstica.

En el lugar se realizó un operativo policial para contener a la familia y se solicitó apoyo. En ese sentido, a la escena concurrieron autoridades de la Zona Operacional III, personal del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) y la Unidad Táctica de Negociadores, que iniciaron una tarea de "diálogo y contención", según figura en el parte policial publicado el jueves.

Sobre las 04:00 y tras horas de negociaciones, el hombre se entregó a la Policía y no se registró ningún lesionado. En cuanto a la bebé, fue asistida y actualmente se encuentra en buen estado.