Siniestro de tránsito enlentence Rambla Costanera: vehículo con dos ocupantes impactó contra un poste de luz

La Policía de Canelones trabaja en la tarde de este viernes para esclarecer un siniestro de tránsito ocurrido en Rambla Costanera y Venezuela, a la altura del barrio Shangrilá de Ciudad de la Costa.

Según indicaron fuentes policiales a El País, el accidente es demasiado reciente como para determinar sus circunstancias. No obstante, las imágenes muestran a un vehículo marca Chevrolet que impactó contra un poste de luz y quedó estacionado sobre el cantero.

Los ocupantes de la camioneta son dos personas que se encuentran conscientes tras el impacto, detallaron. Están siendo evaluados y asistidos por personal médico de una ambulancia que concurrió al lugar.

Se dispuso un desvío de tránsito en la vía rumbo a Montevideo. El movimiento en ese tramo de la Rambla, cercano a una estación de servicio de Ancap, se ve enlentecido.

Específicamente, la mayor congestión se reporta aproximadamente entre los cruces con las calles Horacio García Lagos y Avenida Calcagno.

Siniestro grave en Montevideo

Un hombre de 30 años resultó lesionado de gravedad al ser embestido por un auto este viernes sobre el mediodía en el cruce de Avenida Italia y Bolivia. Una emergencia médica lo asistió y lo trasladó a un centro asistencial con diagnóstico de "paciente en coma, politraumatizado".

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, personal de la Unidad de Respuesta y Patrullaje de la Zona Operacional II concurrió al lugar por una comunicación del Centro de Comando Unificado (911). Los policías recabaron la declaración del conductor, de 20 años, y consultaron sobre los registros de videovigilancia.

Siniestro de tránsito en Avenida Italia y Bolivia. Un peatón de 30 años se encuentra grave.

Foto captura de pantalla de Subrayado (Canal 10).



El Centro de Comando Unificado informó que las imágenes muestran al peatón cruzando Avenida Italia por el cruce peatonal, con el semáforo en rojo, cuando fue embestido por el vehículo.

Inspectores de la Intendencia de Montevideo (IMM) realizaron una espirometría al conductor, cuyo resultado fue 0,00.