Peatón está grave tras cruzar con el semáforo en rojo y ser embestido por un auto en Avenida Italia y Bolivia

Un hombre de 30 años resulta lesionado de gravedad al ser embestido por un auto este viernes sobre el mediodía en el cruce de Avenida Italia y Bolivia. Una emergencia médica lo asistió y lo trasladó a un centro asistencial con diagnóstico de "paciente en coma, politraumatizado".

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, personal de la Unidad de Respuesta y Patrullaje de la Zona Operacional II concurrió al lugar por una comunicación del Centro de Comando Unificado (911). Los policías recabaron la declaración del conductor, de 20 años, y consultaron sobre los registros de videovigilancia.

El Centro de Comando Unificado informó que las imágenes muestran al peatón cruzando Avenida Italia por el cruce peatonal, con el semáforo en rojo, cuando fue embestido por el vehículo.

Inspectores de la Intendencia de Montevideo (IMM) realizaron una espirometría al conductor, cuyo resultado fue 0,00.