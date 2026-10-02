Hombre de 50 años fue asesinado en un asentamiento de Toledo: cuerpo fue encontrado sobre el arroyo Carrasco

La Jefatura de Policía de Canelones informó sobre el registro de un homicidio en el asentamiento Veinte Veinte, de la localidad de Toledo, ocurrido en la tarde de este viernes.

La víctima es un hombre de 50 años, y según reportaron, es poseedor de antecedentes penales. Fue encontrado sin vida tendido en el pasto, cerca del Arroyo Carrasco y la calle La Capilla.

El Departamento de Homicidios de la Policía trabaja en las últimas horas para establecer el móvil del crimen y los eventuales responsables.

También se hizo presente Policía Científica para periciar la escena. Vecinos escucharon cuatro detonaciones y el cuerpo presentaría heridas de arma de fuego, según consignó Telenoche (Canal 4).

Calle La Capilla y el Arroyo Carrasco en Toledo, donde se registró el homicidio de un hombre de 50 años. Imagen: Google Maps 2015

Cuidachoches apuñalado en Punta del Este

En tanto, durante la jornada de este viernes la Policía de Maldonado también investiga un hecho violento ocurrido en la terminal de Punta del Este.

Un cuidacoches fue apuñalado por otro sobre las 08:40 horas de este viernes en ese lugar, cuando se dio aviso al Servicio de Emergencias 911.De inmediato se comisionaron móviles policiales al lugar.

Al arribo, personal de URPM trasladó de forma urgente a un hombre de 48 años a un centro asistencial, donde fue asistido y le diagnosticaron "heridas punzantes en la zona del tórax, permaneciendo consciente", informo la Policía en un comunicado.

Terminal de ómnibus de Punta del Este. Foto: Intendencia de Maldonado.

Personal de PADO procedió a la detención de un hombre de 32 años, quien fue trasladado para reconocimiento médico y posteriormente a la Seccional 10.ª en calidad de detenido.

De acuerdo con las primeras actuaciones, ambos involucrados se desempeñarían como cuidacoches y el hecho podría estar relacionado con una riña. Fue enterada del hecho la Fiscalía de 3.er Turno y la investigación continúa a efectos de esclarecer las circunstancias del crimen.