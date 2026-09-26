Homicidio en Bella Italia: un hombre ingresó a la Policlínica de Malinas herido de bala y no sobrevivió

La Jefatura de Policía de Montevideo investiga el homicidio de un hombre de 39 años ocurrido durante la noche de este viernes en un pasaje cercano a la calle Copérnico, entre el barrio Bella Italia y Punta de Rieles.

Cerca de las 20:30 horas los efectivos policiales de la Zona Operacional III supieron del ingreso de la víctima a la Policlínica Malinas, quien presentaba heridas por disparos de arma de fuego.

Según fue informado, pese a la asistencia médica el hombre falleció a las 20:44 horas. La Policía constató que contaba con antecedentes penales.

El departamento de Delitos contra la Persona y el equipo de Homicidios de la Policía continúan este sábado con el trabajo para esclarecer el crimen e identificar al responsable.

Policías de Homicidios de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

Mientras tanto, el cuerpo de la víctima pasará por una autopsia por disposición de la Fiscalía de Homicidios de 2° Turno.

"Muerte dudosa" en la misma noche

La Policía del departamento también concurrió en la noche del viernes a la zona de Pernas y Avellaneda en el barrio La Unión, por la “muerte dudosa” de un adulto mayor hallado sin vida en plena calle.

Según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó El País con fuentes policiales, el cuerpo fue encontrado por vecinos del lugar que llamaron al 911. Al llegar efectivos policiales de la Seccional 13ª, constataron que el hombre no presentaba signos vitales.

Policía investiga como “muerte dudosa” un adulto mayor encontrado sin vida en La Unión. Imagen: Telemundo (Canal 12)

No obstante, y mientras se aguardaba la llegada de personal médico, se realizaron maniobras de reanimación que no tuvieron éxito.

La Policía Científica relevó la escena, al mismo tiempo que se toman declaraciones a testigos y se analizan las imágenes de cámaras de videovigilancia por disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 8º Turno.

El Instituto Técnico Forense (ITF) también hará una autopsia al cuerpo para determinar con mayor seguridad las circunstancias del fallecimiento.