Delincuente vestido de policía asaltó un Redpagos y huyó en moto con una gran suma de dinero

Dos delincuentes rapiñaron un local de Redpagos ubicado en Bv. Artigas y Nueva Palmira, en el barrio La Comercial, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

Según el reporte policial, un hombre ingresó al local este lunes por la tarde "y mediante amenazas con un arma de fuego exigió a la trabajadora la entrega del dinero".

Además, el hombre sustrajo el registro de la cámara de videovigilancia y huyó en una moto, en la que lo esperaba otro hombre. Según informóTelemundo (Canal 12) y confirmó El País, el asaltante iba vestido de policía y se llevó una gran suma de dinero.

Con base en el registro de las cámaras del Ministerio del Interior, personal del Área de Investigaciones y Policía Científica trabajan para identificar a los responsables.

Delincuentes armados robaron U$S 11.000 a un hombre de 65 años

La Policía se encuentra investigando una rapiña que tuvo lugar este lunes en el barrio Punta Carretas de Montevideo, donde dos individuos asaltaron a un hombre de 65 años y le robaron la suma de U$S 11.000.

Según informó la Jefatura de Policía departamental en un comunicado, el hecho tuvo lugar en 21 de Setiembre y Ellauri. Allí, el hombre, que circulaba a pie, fue confrontado por dos personas armadas que descendieron de un vehículo gris en el que se encontraba un tercero. En la mencionada intersección hay una casa de servicios financieros.

Intersección de Ellauri y 21 de Setiembre, donde ocurrió el asalto. Foto: captura Google Maps.

Los autores del crimen portaban ropa de trabajo con cintas reflectivas y tapabocas. Tras amenazar al hombre con un arma de fuego, los asaltantes le robaron la bolsa de dinero. Luego del hurto, huyeron de la zona en el vehículo.

Por su parte, el hombre fue trasladado a un hospital y recibió asistencia médica.

El caso está en manos de efectivos del Área de Investigaciones de la Policía, que analiza las cámaras de seguridad de la zona.

Desde el lugar, Telemundo (Canal 12) reportó que los investigadores sospechan que los delincuentes tenían información sobre los movimientos de la víctima y el dinero que llevaba.