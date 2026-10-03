Tatuaje permitió identificar y enviar a prisión a autor de once rapiñas contra ómnibus

Un tatuaje permitió identificar y enviar a prisión a un hombre de 36 años autor de once rapiñas a varios ómnibus.

El hombre, que tenía atemorizados a varios choferes de la compañía Cutcsa, se subía como un pasajero normal. Luego de pagar el boleto se dirigía a la parte de atrás de la unidad.

Cuando lo consideraba apropiado, caminaba hacia el frente y le apuntaba a la cabeza al chofer con una pistola de aire comprimido, réplica de una 9 milímetros. Posteriormente se hacía con la recaudación y ocasionalmente también le robaba las pertenencias a un pasajero.

El hombre repitió la misma rapiña unas seis veces en la línea 145 de Cutcsa a la altura de Camino Lecocq . A partir del análisis de las cámara de seguridad de los ómnibus, la Policía logró determinar que tenía un tatuaje de una cruz en la mano con la que sostenía el arma.

Esta marca fue clave para identificar al hombre, que tenía varios antecedentes por delitos contra la propiedad privada. Una vez individualizado, la Justicia ordenó un allanamiento en el que se encontró un arma de aire comprimido que utilizaba en las rapiñas.

El Área de Investigaciones de la Zona Operacional IV buscó sin éxito al hombre durante días, hasta que días atrás el delincuente cayó luego de una persecución policial.

A las 10 de la mañana del pasado domingo circulaba con otra persona en una moto en la zona de Barrio Conciliación, cuando se encontró con un control de rutina montado por la Jefatura de Policía de Montevideo.

Cuando se le solicitó que se detuviera, decidió darse a la fuga, lo que desató una persecusión. En la esquina de Albéniz y Sargento Patricio, el delincuente perdió el dominio de la moto. Los dos ocupantes intentaron fugarse a pie, pero finalmente fueron detenidos.

Allí, se identificó al rapiñero por el tatuaje y además se le incautó otra arma de aire comprimido que también era réplica de una 9 milímetros. Además, se comprobó que el sábado a la noche había rapiñado la moto en la que estaba circulando.

La Justicia, a solicitud de la fiscal de Flagrancia de 12° turno, Mirna Busich, envió a prisión al hombre por 180 días como autor de las seis rapiñas a los ómnibus y el robo violento a la moto.

En las próximas horas se espera que también sea formalizado por otras cuatro rapiñas a ómnibus pero en la zona II de la Jefatura de Policía de Montevideo, que abarca el sureste de la capital.