El ranking FIFA tuvo este miércoles una nueva actualización luego de la fecha de partidos del mes de noviembre y la selección de Uruguay, con sus dos triunfos —ante Argentina en La Bombonera y frente a República Dominicana en Maldonado— se mantuvo en la misma ubicación que en octubre.

El equipo de Diego Forlán sigue en la posición número 20 de la clasificación mundial que sigue liderando España, pero que tuvo novedades importantes ya que Marruecos escaló al quinto lugar —su mejor posición en la historia hasta el momento— y Colombia se ubica en el Top 10, sitio en el que no estaba desde octubre de 2024.

La Celeste, que jugó dos encuentros en esta última fecha FIFA del 2026, venció a la selección de Argentina a domicilio en La Bombonera el viernes 13 de noviembre por 2 a 0, mientras que el martes 17 derrotó por 5 a 0 a República Dominicana en el Campus Municipal de Maldonado.

Facundo Bernal y Josema Giménez celebran un gol de Uruguay. Foto: Estefanía Leal

Los encuentros de la Liga de Naciones de la Concacaf y de la Liga de Naciones de la UEFA, además de clasificatorios para la Copa Africana de Naciones de la CAF y algunos amistosos internacional fueron los que marcaron una nueva actualización del ranking en el que se contabilizaron 169 partidos.

Los cuatro primeros puestos de la clasificación siguen sin variaciones ya que España continúa como líder, seguida de la selección a la que derrotó en la final del Mundial 2026, Argentina, mientras que Francia se ubica tercera e Inglaterra está cuarta.

La gran novedad de la tabla es Marruecos, que escaló dos posiciones y alcanzó la quinta ubicación tras las victorias registradas en sus dos compromisos clasificatorios para la Copa Africana de Naciones logrando así su mejor posición desde que se implementó este ranking en 1993.

Los Leones del Atlas superan así a Portugal (6.ª, -1) y Brasil (7.ª, -1), mientras que Colombia (10.ª, +1) se vuelve a colar entre las 10 mejores a costa de México (13.ª, -3). Se trata de un gran hito para el combinado sudamericano, que no formaba parte del grupo de los 10 primeros desde octubre de 2024.

Diego Forlán, DT de la selección de Uruguay. Foto: Estefanía Leal

Otra selección que ha alcanzado su mejor posición histórica es Canadá (25.ª, +2), que recientemente se clasificó para la fase final de la Liga de Naciones de la Concacaf tras las dos victorias registradas contra Guatemala (97.ª, -2). Con este ascenso, el equipo norteamericano ha superado a Egipto (26.ª, -1) y Australia (27.ª, -1).

Entre las 50 mejores clasificadas aparece Eslovenia (49.ª, +3) en lugar de Chile (51.ª, -1), lo que modifica la representación por confederaciones en este grupo de la clasificación. La UEFA cuenta ahora con 25 selecciones, la mitad de los integrantes de este grupo, por 10 de la CAF, siete de la Conmebol y cuatro de la AFC y de la Concacaf. La OFC sigue sin representantes en el top 50.

Además, entre los grandes avances de esta nueva edición están Mali (43.ª, +4), que destaca por asentarse entre las 50 mejores, así como Libia (106.ª, +7), Togo (113.ª, +7), Nicaragua (132.ª, +5) y Estonia (117.ª, +5), estas más alejadas de las 100 mejores.

La clasificación completa del ranking FIFA de noviembre se puede ver acá.