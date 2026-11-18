Entre fallas técnicas y ciberataques, estos días no están siendo fáciles para los expertos en informática, y menos para los usuarios que sufren interrupciones en los servicios. En la última semana se han registrado una serie de averías técnicas, como la caída global de algunos servicios de Microsoft, la suspensión de despegues en todos los aeropuertos de Estados Unidos y la alteración de servicios bancarios de este país.

El más reciente de estos problemas se conoció ayer martes, cuando casi 200 sitios web, incluidos los de la cadena británica BBC, el banco HSBC de Emiratos Árabes Unidos, IKEA y Air France, fueron objeto de un ciberataque que buscaba robar información financiera e infectar dispositivos Apple.

Los hackers infiltraron código JavaScript en herramientas alojadas en Optimizely, una plataforma digital utilizada por grandes compañías para personalizar las experiencias en línea de los usuarios, dijo Cyber News, con unas 178 páginas web como objetivo.

Buscaron robar números de tarjetas de crédito y criptomonedas de los usuarios, así como cargar un código en los dispositivos de Apple.

“La lista incluye algunos de los sitios más visitados del mundo: Zoom, BBC, CNN, Salesforce, GitLab, IKEA, HSBC (Emiratos Árabes Unidos), Equifax, Air France-KLM, Ledger y Peacock”, escribió el lunes en su blog el investigador en seguridad Scott Helme, quien descubrió el ataque.

La mayoría del código malicioso ha sido retirado de los sitios afectados, dijo Helme.

El lunes, usuarios advirtieron de fallos informáticos en varias aplicaciones bancarias en Estados Unidos, pero las entidades no reportaron indicios de ciberataque. Se vieron afectadas instituciones de primer orden, desde JPMorgan Chase hasta Bank of America, pasando por la herramienta de transferencia de dinero Zelle.

Red interna

A estos intentos de ciberataques, se suma que la red de comunicación interna de la agencia de inteligencia estadounidense encargada de la defensa cibernética, la NSA, quedó fuera de servicio ayer martes. CNN afirmó que hasta ayer no había indicios de un ciberataque.

The Wall Street Journal citó a una fuente que explicó que la NSA estaba llevando a cabo una actualización de software y que no había indicios de hackeo.

La red de comunicación en cuestión, denominada NSA Net, es utilizada por los empleados de la agencia de inteligencia para intercambiar información clasificada.

Congreso Dinero para control aéreo La administración de Donald Trump pidió ayer al Congreso 50.100 millones de dólares para modernizar los sistemas de control de tráfico aéreo y la infraestructura aeroportuaria. El viernes, durante cuatro horas, se suspendieron los vuelos en todo el país, lo que desató un caos aéreo que se extendió durante el fin de semana. El secretario de Transporte, Sean Duffy; el administrador de la Administración Federal de Aviación, Bryan Bedford, y el director de presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, hicieron el pedido. Según el gobierno, son necesarias cinco partidas de 10.000 millones de dólares cada una.

Aviones, sin explicación

El secretario de Transportes de Estados Unidos, Sean Duffy, afirmó ayer martes que aún no han determinado la causa que provocó la falla de telecomunicaciones que derivó el pasado viernes en la suspensión del tráfico aéreo en todo el país y negó que tuviera relación con el uso de Inteligencia Artificial.

En declaraciones desde el Congreso, Duffy defendió la suspensión por precaución, insistió en que no recibió información de la inteligencia estadounidense sobre ciberataque y afirmó que los riesgos en la seguridad aumentarán si no se moderniza la red aérea.

“No vamos a pedir perdón por cerrar el espacio aéreo”, declaró Duffy, quien defendió la decisión que se tomó y reivindicó que el sistema “necesita inversiones” que se produzcan en el mismo país, con producción nacional de los dispositivos, sensores y otros aspectos que sean necesarios.

La del viernes fue la tercera suspensión general de despegues en Estados Unidos en el siglo XXI, después de la adoptada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y de la falla del sistema de avisos a los pilotos en enero de 2023.

“Actualización interna” Apple sufre afectación en servicios Apple atribuyó ayer martes a una actualización interna las interrupciones que afectaron a varios de sus servicios -entre ellos su nube iCloud, su plataforma de pago Apple Pay y su tienda de aplicaciones App Store-. “Muchos de nuestros sistemas ya vuelven a funcionar tras las interrupciones que provocó esta mañana una actualización interna. Estamos trabajando para restablecer cuanto antes los sistemas restantes”, señaló la compañía tecnológica en un comunicado. Los problemas Apple se produjeron un día después de que el banco estadounidense JPMorgan Chase, el mayor de Estados Unidos, sufriera un fallo en sus servicios que atribuyó a un “error de software”. El fallo técnico de JPMorgan, en el que la entidad financiera también descartó un ciberataque, afectó igualmente las operaciones de otros grandes bancos estadounidenses como Bank of America, Wells Fargo y US Bank, entre otros. Todos esto unos días después de que el transporte aéreo en Estados Unidos se viera paralizado por otro fallo técnico que dejó en tierra a más de 12.000 vuelos y provocó más de 10.000 cancelaciones entre el viernes y el sábado, un incidente que las autoridades atribuyeron a la sustitución del antiguo cableado de cobre por fibra óptica en los sistemas de telecomunicaciones aéreas. Por su parte, Microsoft también registró la semana pasada un apagón en sus servicios de Microsoft 365, incluidos Teams y Outlook.

Microsoft

El director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, reconoció ayer que la tecnológica “tiene trabajo por hacer” para ofrecer una infraestructura digital resiliente y fiable tras la caída global que afectó a los servicios de Microsoft 365 la semana pasada.

Durante la apertura de la conferencia anual Microsoft Ignite, Nadella calificó la interrupción del servicio como un recordatorio de lo “crítica” que resulta la infraestructura digital para el funcionamiento diario de las organizaciones en todo el mundo.

“Sabemos la confianza que depositan en nuestros servicios y nos tomamos esa responsabilidad muy en serio. En ese contexto, sé que tenemos trabajo por hacer para proporcionar esa resiliencia con la que puedan contar ustedes y el mundo”, afirmó el directivo.

Las declaraciones de Nadella llegan un día después de que el vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataforma de Microsoft, Charles Lamanna, explicara que la caída global registrada entre el jueves y el viernes de la semana pasada se debió a una combinación de tres factores técnicos, descartando un ciberataque.

Con información de EFE y AFP