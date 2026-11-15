Dos aviones chocaron en la pista del aeropuerto de Miami en medio del caos por los vuelos en Estados Unidos

Dos aviones protagonizaron una colisión durante la noche del sábado 14 de noviembre en la pista del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), que dejó como saldo dos personas con lesiones leves. El hecho ocurrió mientras el sistema de transporte aéreo de Estados Unidos intentaba recuperar su funcionamiento habitual, luego de que una falla técnica obligara a suspender todos los vuelos durante el viernes.

De acuerdo con un comunicado de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), el extremo del ala de un Boeing 737 perteneciente a Copa Airlines chocó contra la parte delantera de un Boeing 767 de UPS, mientras ambos aviones circulaban por la pista del aeropuerto.

El organismo detalló que el accidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas del sábado (19:00 de Uruguay). En ese momento, el avión de la compañía panameña se dirigía hacia su puerta de embarque, mientras que la aeronave de UPS se desplazaba hacia la pista para iniciar un vuelo con destino a Bogotá.

Colisión entre dos aviones en el aeropuerto internacional de Miami. Foto: Captura CBS Miami.

La FAA indicó que los controladores aéreos habían solicitado previamente a la tripulación del avión de UPS que permitiera el paso de la aeronave de Copa Airlines. Asimismo, confirmó que se inició una investigación para determinar las causas y circunstancias del choque.

Por su parte, Greg Chin, director de comunicación del aeropuerto, informó al diario The New York Times que dos personas recibieron asistencia médica en el lugar debido a heridas de carácter leve.

Tras el incidente, los demás vuelos fueron trasladados a otras pistas, por lo que la actividad general del aeropuerto no sufrió interrupciones.

Un pasajero que viajaba en el avión de Copa Airlines contó a la cadena CNN que la aeronave avanzaba a una velocidad habitual cuando, de manera repentina, comenzó a escuchar gritos y poco después sintió el impacto provocado por el otro avión.

🚨✈️ Here's a video showing the aftermath of a ground collision between a Copa Airlines Boeing 737 and a UPS Boeing 767 at Miami International Airport (MIA).



The Copa aircraft's left wing struck the nose of the UPS jet at low speed near the intersection of two taxiways.… https://t.co/SbouQRRiOH pic.twitter.com/OPFDA4KjY4 — AirNav Radar (@AirNavRadar) November 15, 2026

Este episodio se produjo en medio de los esfuerzos de Estados Unidos por normalizar sus operaciones aéreas. Las autoridades esperaban que el servicio recuperara su funcionamiento habitual durante el domingo, luego de que una falla en el sistema de comunicaciones provocara la suspensión de todos los vuelos durante cuatro horas el viernes por la noche. Desde entonces, más de 10.000 vuelos habían sido cancelados.

EE.UU. espera que su tráfico aéreo vuelva a la normalidad este domingo

Las autoridades estadounidenses prevén que el tráfico aéreo en el país vuelva a la normalidad este domingo, después de que la paralización de las operaciones a nivel nacional dejara a cientos de miles de pasajeros varados y perturbara los viajes en todo el mundo.

El gobierno de Donald Trump descartó un ciberataque y atribuyó la paralización del viernes, que obligó a suspender todos los despegues comerciales en el país durante varias horas, a un fallo técnico durante los trabajos de sustitución de antiguas líneas de cobre por fibra óptica.

El director de la FAA, la agencia estadounidense que regula la aviación civil, Bryan Bedford, dijo que el viernes se cancelaron 12.000 vuelos, mientras que el sitio web de seguimiento FlightAware registró más de 6.600 cancelaciones el sábado.

Hasta la mañana del domingo, FlightAware había contabilizado más de 1.200 vuelos cancelados.

Vuelos suspendidos en Estados Unidos durante el fin de semana. Foto: Justin Sullivan/AFP.

En una conferencia de prensa en Washington, Bedford pronosticó que los horarios de vuelo se recuperarían por completo hacia "el cierre de la jornada del domingo".

Durante la interrupción del tráfico aéreo, las imágenes de los aeropuertos mostraban puertas de embarque abarrotadas, aviones esperando en las pistas y pasajeros agolpados en las terminales, desesperados por obtener información.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que la orden de suspender los despegues durante cuatro horas el viernes se emitió después de que los trabajos para sustituir un viejo cable de cobre por uno de fibra óptica de alta velocidad provocaran "problemas" en las comunicaciones con los aviones y en las señales de radar.

Duffy, que lleva tiempo denunciando el mal estado de las instalaciones del control aéreo estadounidense, señaló directamente a la empresa encargada de realizar estos trabajos. "Vamos a exigir responsabilidades", prometió, después de que su propia rueda de prensa comenzara con retraso debido a un problema técnico.

Con información de EFE y AFP