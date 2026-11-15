La histórica paralización aérea que dejó a millones de pasajeros varados y reavivó los fantasmas en EE.UU.

El caos en los aeropuertos de Estados Unidos seguía ayer sábado, un día después de levantar la suspensión de todos los despegues por una falla en las comunicaciones. Cientos de miles de personas sufrían cancelaciones y retrasos de vuelos.

Filas interminables frente a las ventanillas de las aerolíneas, campamentos improvisados en las salas de embarque, paneles de información en rojo: la paralización del viernes provocó un caos generalizado.

“La verdad es que esto es un desastre”, resumió Lisa Beraid, de 48 años, “agotada” y “frustrada” en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York.

Primero le retrasaron y luego le cancelaron el vuelo el viernes; luego, la reubicaron en otro el sábado por la mañana, que también le cancelaron. “Ahora, no salimos hasta el lunes”, detalló a la AFP.

A primera hora de la tarde, el sitio web de seguimiento FlightAware había registrado al menos 5.000 vuelos cancelados para el sábado.

Asimismo, pronosticó que los itinerarios de vuelo se restablecerían por completo para el “cierre de la jornada del domingo”.

El jefe de la agencia estadounidense que regula la aviación civil, la FAA, Bryan Bedford, dijo más temprano que 12.000 vuelos fueron cancelados el viernes y que entre 4.000 y 5.000 vuelos de los 41.000 programados para el sábado probablemente no despegarían.

En una rueda de prensa en Washington, Bedford ofreció una “sincera disculpa al público viajero estadounidense”.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que la orden de suspensión de cuatro horas del viernes se emitió después de que trabajos de mantenimiento para cambiar un viejo cable de cobre por uno de fibra óptica de alta velocidad provocaran “problemas” en las comunicaciones con los aviones y en las señales de radar.

“Ya sea por un error del contratista o por una pieza de equipo defectuosa (...) eso empezó a saturar otros equipos de enrutamiento en nuestro sistema de control de tráfico aéreo”, declaró Duffy a periodistas.

Las autoridades trabajan para determinar si se trató de un error humano o un equipo defectuoso en el sistema, al que Duffy ha calificado de obsoleto.

Problemas técnicos “Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Esto no funciona? Funcionarios del gobierno de Estados Unidos pasaron un momento embarazoso ayer sábado, cuando una rueda de prensa sobre el fallo tecnológico que afectó por varias horas el tráfico aéreo en todo el país se vio afectado, a su vez, por sus propios problemas técnicos. El secretario de Transporte, Sean Duffy, subió al estrado para una muy esperada conferencia de prensa televisada, un día después de la suspensión del despegue de todos los vuelos en el espacio aéreo estadounidense cuando un zumbido profundo y resonante comenzó a emitirse a través de los micrófonos y altavoces. “Probando, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete”, dijo Duffy ante el micrófono. Mientras las cámaras seguían grabando, hizo una pausa, miró a su alrededor y se apartó. “Pido disculpas por esto”, señaló, al tiempo que los técnicos se apresuraban a reemplazar los micrófonos y ajustar los cables. Duffy retomó su intervención, pero segundos más tarde un chirrido estridente invadió la sala. Su semblante cambió, al resultar evidente que era plenamente consciente de que el simbolismo de un fallo técnico ante las cámaras -justo después de una interrupción aérea de gran magnitud- no pasaría desapercibido. “¿Esto no funciona?”, preguntó, visiblemente irritado. El secretario de Transporte comparecía ante los periodistas junto al director de la Administración Federal de Aviación (FAA), Bryan Bedford, y en lo que parecía una ironía del destino, junto a la directora de tecnología de la FAA, Rebecca Guy.

La interrupción del viernes fue la segunda suspensión nacional de despegues en el espacio aéreo estadounidense desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Según Duffy, los funcionarios de la FAA reabrieron el espacio aéreo “tras restablecer la plena funcionalidad” en las instalaciones de control de tráfico aéreo.

A primera hora del sábado aseguró que “es seguro volar”, pero advirtió que tomaría tiempo reanudar el servicio normal. “Seguirán viendo algunas demoras y cancelaciones mientras las aerolíneas reprograman vuelos y reposicionan aeronaves y tripulaciones donde más se necesitan”, escribió en X.

Tim Johnson, directivo de la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido, dijo que aunque los vuelos en Estados Unidos se han reanudado, “puede haber algunas perturbaciones posteriores”.

Entre los aeropuertos más afectados se incluyen el O´Hare de Chicago, Hartsfield-Jackson de Atlanta, el John F. Kennedy de Nueva York y el Boston Logan, donde aún ayer continúan las afectaciones.

El viernes, el secretario de Seguridad, Markwayne Mullin, afirmó que no había evidencia de “un ciberataque o un ataque con Inteligencia Artificial”, ni “ningún vínculo” con la grave avería que afectó el jueves a Microsoft, aunque no excluyó por completo un sabotaje.

“No creemos en absoluto que se haya tratado de un ciberataque. Fue un sistema de la Administración Federal de Aviación (FAA) que no estuvo a la altura de las circunstancias. Nuestro contratista no estuvo a la altura, o los equipos no estuvieron a la altura, y eso provocó las interrupciones del servicio”, dijo ayer por su parte Duffy en una rueda de prensa.

La paralización de vuelos generó graves preocupaciones sobre la infraestructura del país.

Duffy pidió 50.000 millones de dólares en fondos para actualizar y modernizar el sistema de control de tráfico aéreo, y reclamó al Congreso, que controla las arcas del gobierno estadounidense, que “esté a la altura”.

“Basta de tonterías”, respondió en X el gobernador de Illinois, JB Pritzker. “Trump y los republicanos han controlado el Congreso y podrían haber financiado el sistema”, enfatizó el gobernador demócrata.

Legisladores pidieron investigaciones sobre lo ocurrido. “Ya no podemos seguir pateando el problema hacia adelante”, dijo el senador republicano Eric Schmitt en X. “Necesitamos actualizar nuestro sistema de control del tráfico aéreo y reconstruir la infraestructura de nuestros aeropuertos”.

Con información de EFE y AFP