Un uruguayo resultó herido en un tiroteo que dejó una persona fallecida y varios lesionados en Estados Unidos

Un uruguayo resultó herido este jueves en un tiroteo que tuvo lugar en zona concurrida de Washington, D.C, en Estados Unidos. De acuerdo a la policía de la capital, la balacera dejó como saldo al menos un muerto. La persona fallecida había recibido un disparo en el interior de un gimnasio.

Según informó en primera instancia Telemundo (Teledoce) y confirmó El País con fuentes diplomáticas, el hombre se llama Diego Lorenzo y es oriundo de Rocha, pero vive hace más de 20 años en Washington. Recibió un impacto de bala en uno de sus brazos y debió ser trasladado a un centro de salud, donde fue ingresado a cirugía. El tiroteo, a 1,5 km de la Casa Blanca, desató una enorme respuesta policial en la capital de Estados Unidos, donde se vieron vehículos llegando a la escena a toda velocidad y helicópteros sobrevolando la zona.

Jeffery Carroll, jefe interino de la policía de Washington, dijo a periodistas que el atacante mató a tiros a una persona e hirió a otras cuatro en un gimnasio ubicado al lado de su apartamento en la zona de Logan Circle, antes de atrincherarse en su vivienda.

Luego, el hombre disparó al menos dos veces contra la policía a través de la puerta de su casa, antes de quitarse la vida. Fue declarado muerto en el lugar, según la policía.

Agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos caminan por la calle 14 Noroeste en el lugar de un tiroteo en Logan Circle el 12 de noviembre de 2026 en Washington, DC. Foto: ANDREW HARNIK/AFP.

Carroll señaló que el sospechoso mantenía "algún tipo de conflicto" con la comunidad de propietarios del edificio.

El jefe de policía indicó que la víctima mortal recibió un disparo en el interior del gimnasio.

Uno de los cuatro heridos se encontraba en estado crítico, mientras que la vida de los otros tres no corre peligro, según Carroll.

Uruguayo permanecerá dos días internado

En diálogo con Telemundo, la pareja del hombre señaló que este "permanecerá dos días internado debido al tipo de intervención" y aseguró que "se encuentra bien".

Lorenzo tiene una empresa de construcción junto a otros latinoamericanos y trabaja en una obra ubicada frente al gimnasio donde ocurrió el ataque. Según relató su pareja, el hombre ya había concurrido más temprano al lugar de trabajo, pero luego uno de los trabajadores lo alertó sobre una persona herida. "Una persona de la construcción de la obra le dijo que había una persona herida. Entonces él, como encargado de la obra, bajó a ver qué había pasado", explicó.

Cuando llegó, estaba junto a otras personas y comenzaron los disparos desde el edificio de enfrente. "Y cuando estaba ahí él y mucha gente, empezó esta persona con los disparos del edificio de enfrente", relató.

En ese momento ya había llegado la Policía y, ante los disparos, todos intentaron escapar. "Trataron de correr todos y a él le pegó", contó su pareja.

Otro trabajador de la construcción también fue alcanzado por una bala, aunque tuvo heridas de menor entidad. "Le pegó un tiro a su otro compañero de la obra. Pero lo de él fue menos, por suerte ya se fue a la casa", señaló.

La Casa Blanca no había sido informada

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, condenó este "acto sin sentido de violencia armada" y dijo que la Casa Blanca había sido informada sobre el incidente.

El tiroteo ocurrió durante la ajetreada hora pico de la mañana, lo que provocó un gran caos en el tráfico a medida que la policía cerraba las calles de la zona.

La policía evacuó a algunos residentes del barrio, mientras que a otros se les indicó que no salieran a la calle.

Las fuerzas del orden acuden al lugar de un tiroteo en Logan Circle, el 12 de noviembre de 2026, en Washington, D. C. Foto: AFP

La balacera en el gimnasio

El Washington Sun citó a un socio del gimnasio VIDA Fitness, quien afirmó que se encontraba en una cinta de correr en las instalaciones cuando comenzó el tiroteo.

Michael Carney dijo que oyó un "estallido" y que luego vio a alguien en el suelo del gimnasio que había recibido un disparo en la cabeza.

"Todo el mundo se escondía detrás de las macetas y cosas así", explicó Carney.

Con información de AFP.