Polonia: tiroteo al azar dejó múltiples muertos y heridos, luego se hallaron tres cuerpos más en la casa del tirador

Un hombre aparentemente “fascinado por ideologías de extrema derecha” mató ayer sábado a seis personas e hirió a otras 16 al abrir fuego en el centro histórico de Cracovia, el peor tiroteo registrado en Polonia desde la caída del comunismo. Los agentes abrieron fuego contra el hombre, quien resultó herido y fue trasladado a un hospital.

Horas después, el primer ministro Donald Tusk, dijo que se habían encontrado tres cuerpos en la casa del autor del tiroteo. “Dos mujeres y un hombre sin vida fueron hallados en el domicilio del autor de los hechos”, declaró Tusk. “Hay muchos indicios que apuntan a que se trata de familiares directos”, agregó.

La plaza Mayor del Mercado, situada en el corazón del centro histórico y muy concurrida por turistas y locales, estaba completamente acordonada la noche de ayer. Varios comercios de los alrededores tenían los escaparates rotos.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde cuando un hombre, un polaco nacido en 2002 que actuó solo, irrumpió con un coche en la plaza y empezó a disparar “al azar”, dijo la policía. “El balance de muertos se sitúa en seis: cuatro mujeres y dos hombres”, afirmó el cuerpo de seguridad en X. Entre los heridos también había policías, agregó.

Un agente de policía permanece de pie cerca de una zona acordonada en el centro histórico de Cracovia, Polonia, el 7 de noviembre de 2026. Foto: AFP

Los agentes dispararon contra el agresor, que resultó herido de bala y fue hospitalizado, dijo la policía. En el momento del ataque, vestía ropa militar y portaba un arma larga. En su automóvil hallaron “otras armas de fuego y una gran cantidad de municiones”, declaró Katarzyna Cislo, portavoz de la policía de Cracovia, a la cadena privada TVN24.

En declaraciones a medios desde Cracovia, el ministro del Interior, Marcin Kierwinski, afirmó que “todo sugiere que el atacante tenía opiniones muy, muy radicales” y estaba “fascinado por ideologías de extrema derecha”.

El ministro también precisó que 16 personas fueron hospitalizadas por el ataque, entre ellas cinco extranjeros. Entre las víctimas mortales, también hay una persona extranjera. La segunda ciudad más poblada y antigua capital de Polonia es el principal escaparate turístico de este país, con 16,5 millones de visitantes registrados el año pasado.

Las autoridades no precisaron el motivo ni las nacionalidades concretas de las víctimas del tiroteo en un primer momento. Muchas personas presentes en la plaza estaban conmocionadas, llorando y refugiadas en los comercios de la zona. El portavoz del ejecutivo, Adam Szlapka, anunció que Tusk se estaba trasladando a la ciudad. “El suceso de hoy en Cracovia ha conmocionado a todo Polonia”, escribió en X.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, habla tras el tiroteo masivo ocurrido en la ciudad polaca de Cracovia. Foto: AFP

Por su parte, el presidente del país, el nacionalista conservador Karol Nawrocki, expresó su “enorme preocupación” por el incidente. “Espero explicaciones completas sobre las circunstancias de estos acontecimientos dramáticos”, publicó Nawrocki en X.

“La seguridad de los polacos es una prioridad absoluta”, agregó el presidente, que mantiene relaciones muy complicadas con el gobierno centrista y proeuropeo de Tusk.

Los tiroteos son poco frecuentes en este país centroeuropeo de 38 millones de habitantes, miembro de la Unión Europea y de la OTAN. Sin embargo, una serie de apuñalamientos en octubre había puesto a Polonia en estado de máxima alerta. Tusk atribuyó esos incidentes a un creciente “culto a la violencia” en el mundo que “también llegó a Polonia”.

Varsovia, firme aliada de Ucrania desde la invasión rusa de 2022, advirtió reiteradamente sobre sabotajes rusos y una guerra híbrida en su territorio, acusaciones que Moscú rechaza. El país también registra un fuerte aumento en el número de licencias de armas de fuego. En 2025 se expidieron más de 50.000 nuevas licencias, lo que elevó el total a 411.000, según cifras policiales.

Ursula von der Leyen. Foto: Adek Berry/AFP.

Solidaridad

Numerosos dirigentes europeos mandaron mensajes de apoyo a Varsovia. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, trasladó su “solidaridad”, y el canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró que su país “está hombro con hombro junto a Polonia, como amigo y aliado”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, expresaron su solidaridad con el pueblo de Polonia tras el fatal tiroteo.

Otros presidentes, autoridades y líderes europeos se expresaron condenando el hecho y mostrando solidaridad con el pueblo polaco.