Conmoción en EE.UU. por tiroteo escolar: reportan tres niños fallecidos y otros heridos en el estado de Oregon

Cuatro personas, entre ellas tres niños, murieron en un tiroteo en una escuela primaria del estado de Oregon, en el noroeste de Estados Unidos, reportaron el jueves medios de ese país, citando fuentes policiales anónimas.

CBS News dijo que al menos tres niños y un adulto murieron en la escuela primaria Silver Rail de la localidad de Bend, en Oregon, y CNN informó el mismo balance. La policía informó oficialmente sobre "múltiples víctimas" y afirmó que el autor había muerto.

En ese sentido, el sospechoso habría sido abatido a tiros por las autoridades, según informó a la prensa la portavoz de comunicaciones del departamento de policía de la ciudad de Bend, Sheila Miller.

Las autoridades recibieron un aviso alrededor de la una de la tarde por una persona que disparaba contra un automóvil. Minutos después, comenzaron a recibir más llamadas al servicio de emergencias que alertaban de un tiroteo activo en una escuela primaria.

La directora de comunicaciones añadió que hubo "varias víctimas" relacionadas con este suceso, aunque no especificó detalles.

Al menos dos de los heridos fueron trasladados al Saint Charles Health System, el hospital más grande del estado. “Nuestros corazones están con las familias afectadas y con nuestra comunidad”, indicó el centro clínico en un comunicado.

La gobernadora del estado, Tina Kotek, indicó en un mensaje en su cuenta de Facebook que se encuentra monitoreando la situación y agradeció la rápida respuesta de las autoridades.

“Estoy siguiendo de cerca la situación en la escuela primaria Silver Rail en Bend. Agradezco a los servicios de emergencia que se encuentran en el lugar. Compartiré más información a medida que la obtenga”, expresó.

La escuela de primaria Silver Rail cerró sus puertas y se ha establecido un punto de encuentro para familiares y alumnos.

Estadísticas de la violencia armada en EE.UU.

Estados Unidos ha presenciado más de 350 tiroteos masivos en lo que va de año, según datos del Gun Violence Archive, que contabiliza este tipo de incidentes y considera como tiroteo masivo aquellos en los que el número de muertos o heridos es de cuatro o superior, sin incluir al tirador.

Uno de los tiroteos más recientes tuvo lugar el pasado sábado, en el que al menos ocho personas murieron, dos de ellas niños, después de que un tirador abriese fuego la localidad de Erie, en el norte del estado de Pensilvania, antes de quitarse la vida.

Con información de EFE, AFP y La Nación (GDA).