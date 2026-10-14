El hermano del Papa León XIV, Louis Prevost, también lucha contra el cáncer y está internado en Estados Unidos.

Louis Prevost, hermano mayor del papa León XIV y residente en Florida (Estados Unidos), padece mieloma múltiple, según informó su esposa a CBS News el martes. Esta noticia surge tras el anuncio previo del Vaticano de que al papa se le diagnosticó cáncer de pulmón después de someterse a una cirugía para extirpar una lesión nodular de su pulmón derecho.

Deborah Prevost no reveló en qué etapa se encuentra el cáncer de Louis, pero dijo que actualmente participa en un ensayo clínico en un hospital local donde está recibiendo tratamiento.

Según la Fundación para la Investigación del Mieloma Múltiple, el mieloma múltiple es un tipo de cáncer que afecta a las células plasmáticas.

Deborah Prevost explicó que a Louis le diagnosticaron la enfermedad por primera vez en 2017, pero que logró mantenerla en un nivel muy bajo tras someterse a un tratamiento en 2019 que incluyó terapia con células madre y un ensayo clínico. Añadió que hace tres meses "salió de la remisión".

No pudo comentar sobre los detalles del estado de salud del Papa León, pero dijo que su esposo y su hermano hablaron la semana pasada antes de que Luis ingresara para su ensayo clínico.

"Nos llamó para avisarnos de lo que iba a pasar", dijo Deborah. "Seguimos rezando y manteniendo el ánimo en alto por ambos".

Papa León XIV. Foto: AFP

La operación del papa

El papa León XIV fue sometido a una cirugía el martes que confirmó que padece cáncer de pulmón, según informó el Vaticano horas antes. Al pontífice, de 71 años, se le diagnosticó adenocarcinoma de pulmón.

Fue operado por un equipo de siete personas liderado por Stefano Margaritora, que estuvo acompañado por su médico personal, Luigi Carbone, médico de urgencias y cirujano que “heredó” de su predecesor, Francisco, que está al frente del departamento de Sanidad e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. Junto a él, además de otros especialistas del Policlínico Gemelli, estuvo otra figura clave: el enfermero Massimiliano Strappetti, en los últimos tiempos muy cercano al papa Francisco.