"Tenemos que esperar": cardenal Sturla dijo que aguardan confirmación del Vaticano sobre visita del papa

El cardenal Daniel Sturla se refirió este martes a la salud del papa León XIV, a quien recientemente se le extirpó un tumor maligno durante una operación. El arzobispo de Montevideo manifestó estar "golpeado" y sostuvo que "hay que esperar". El diagnostico del Sumo Pontífice tiene lugar pocas semanas antes de su viaje a Latinoamérica, donde se prevé que visite Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre.

Sturla dijo en diálogo con El País que hasta el momento "no hay ninguna novedad" desde el Vaticano con respecto a un cambio en la agenda de León XIV.

"Lo único que sabemos es lo que sale publicado por la oficina de prensa de la Santa Sede, obviamente esperamos que mañana o pasado haya alguna novedad oficial con respecto a la visita", declaró Sturla tras un evento de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

Indicó que eso estará "en manos de los médicos" del Sumo Pontífice. "Habrá que esperar un poquito cuándo es que los médicos digan cómo será el tratamiento", y ver si el papa puede viajar o no, indicó.

Añadió que el aviso será "seguro en estos días". En caso de que haya una cancelación de la agenda, Sturla indicó que por lo menos se deberá "dejar pasar enero".

Nota al Cardenal Daniel Sturla, Arzobispo de Montevideo, en el Arzobispado de Montevideo. Leonardo Maine/Archivo El Pais

Vaticano anunció que al papa León XIV le extirparon un tumor maligno

El Vaticano comunicó que durante la operación a la que se sometió el papa León XIV este martes se le extirpó un tumor maligno.

“El Santo Padre fue sometido, según lo previsto, a una intervención de cirugía torácica. Para que la operación fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida”, dice el comunicado emitido por el Vaticano.

“El examen histológico realizado durante la cirugía confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de los estudios preoperatorios”, agrega.

Papa Leon XIV llega en auto al hospital Gemelli para someterse a una cirugía el 13 de octubre de 2026. Foto: TIZIANA FABI/AFP

El equipo médico que ha operado a León XIV ha optado por un procedimiento "radical" para limpiar la zona del tumor y por ello han extirpado el lóbulo inferior del pulmón.

Tras la operación, el pontífice "despertó con normalidad y, después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación en el décimo piso" del Policlínico Gemelli. Incluso pidió la cena, según fuentes vaticanas.

León XIV permanecerá ingresado en el Gemelli para seguir con la recuperación y someterse a exámenes posoperatorios. El equipo médico no ha detallado si el papa necesitará tratamiento específico ante la naturaleza del tumor extirpado.