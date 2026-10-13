Visita del papa: Iglesia sigue con los preparativos aunque evalúa si es necesario “bajar el ritmo” de la agenda

De manera sorpresiva, el domingo el papa León XIV anunció que será operado por un nódulo en el pulmón, a menos de un mes de la visita que está prevista a Uruguay. Por ahora, el cronograma de la gira por América Latina se mantiene sin cambios oficiales, del 6 al 17 de noviembre. Sin embargo, aunque se concrete su viaje, queda por saber si habrá cambios en la agenda bastante frenética que tiene en las menos de 72 horas que estará en suelo uruguayo.

La visita a Uruguay está prevista desde el viernes 6 hasta el domingo 8 de noviembre. Un viaje que incluye eventos en Paysandú y Florida —con misas en ambos departamentos— y en Montevideo una reunión con el presidente Yamandú Orsi, la entrega de la llave de la ciudad por parte de la Intendencia de Montevideo, un traslado hasta Casavalle y una vigilia de oración en el Estadio Centenario, así como una breve parada en la localidad de Juanicó, Canelones (ver aparte).

La operación del papa suscitó dudas sobre su concurrencia a América Latina, pero el presidente de la Conferencia Episcopal del Uruguay, Milton Tróccoli, aseguró a El País que “colaboradores cercanos” a León XIV le manifestaron que “sigue pensando en venir”. Más allá de que quizás pueda ser necesario “bajar el ritmo” del cronograma previsto para la gira porque “son 15 días muy intensos” en tres países, indicó el obispo este lunes desde Roma, donde está en un viaje oficial.

“En principio, está todo confirmado”, reafirmó Tróccoli.

León XIV, además de ser papa, es jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, por lo que su viaje a Uruguay es una visita oficial. De parte del gobierno uruguayo no hubo comunicación al respecto este domingo, al conocerse la noticia. Un día después, ayer lunes, habló el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, tras la reunión del Consejo de Ministros. El jerarca aseguró que se enteraron con “preocupación” de la situación de salud de León XIV, a quien describió como un “líder espiritual y líder de Estado”.

“Estamos muy contentos y conformes de que visite Uruguay y pueda transmitir su mensaje, que es de paz y de búsqueda de la igualdad”, agregó Sánchez.

El gobierno uruguayo, al igual que la Iglesia Católica, no tiene información sobre una modificación de la agenda.

El papa León XIV llega para celebrar una misa en la catedral de Saint-Étienne de Metz, en Metz, en el noreste de Francia. Foto: AFP

Preparativos “con toda la esperanza”.

El anuncio sobre la operación lo dio el propio León XIV después de terminar la oración del ángelus, en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. “Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo”, anunció el domingo, y aseguró que el nódulo que hallaron en revisiones “está bien localizado”.

La Iglesia Católica en Uruguay sigue trabajando normalmente en los preparativos para la visita del papa “con toda esperanza”, como dijo a El País el obispo de Canelones, Heriberto Bodeant.

Este obispo señaló que le “impresionó que León XIV comunicara la operación por boca de él, con mucha serenidad y mucha franqueza”. “Me parece muy creíble porque utilizó una forma de comunicación interesante y el anuncio no lo hizo un portavoz, que puede estar actuando como cortina”, destacó al día siguiente de que se conociera la información.

A Bodeant lo lleva a ser optimista el hecho de que el papa “está en forma, tiene buen peso para su edad y hace ejercicio”. Recordó, en este sentido, que iba de manera habitual a un gimnasio en Roma cuando aún no era papa, donde era conocido como Robert, dado que su nombre es Robert Prevost.

Más al norte del país, Miguel Suárez, párroco de la catedral de Paysandú, señaló a El País que no pueden parar los preparativos “por especulaciones”. Y enfatizó: “No podemos perder ningún día porque solo faltan 24 hasta que llegue a Uruguay”.

En Paysandú ya se está montando el enorme escenario en el parque municipal París Londres, donde León XIV dará una misa en la mañana del sábado 8 de noviembre.

En Florida, el obispo Alfonso Bauer aseguró a El País que les dijeron que sigan “trabajando como si todo se mantuviera”, aunque reconoció que la agenda del papa en su gira latinoamericana “es muy exigente” y que “lo básico en estos momentos es la salud del papa”.

Los voluntarios también fueron informados de que los preparativos continúan con normalidad.

Tróccoli contó que el papa está muy informado de la realidad latinoamericana y preguntó cuál era el clima previo a su visita en su reciente encuentro con los obispos uruguayos. Se le contestó que había “mucha expectativa”, reveló el presidente de la Conferencia Episcopal del Uruguay.

La conversación duró una hora y León XIV habló todo el tiempo con total fluidez en español.

“Para la Iglesia uruguaya es un momento muy importante para renovar el entusiasmo, la alegría y la esperanza, así como de recibir una palabra de aliento del papa que está muy centrado en la reconciliación y la paz”, agregó.

El Papa León XIV toca la Virgen y el Niño de plata (Vierge à l'Enfant) de Notre-Dame de París Foto: AFP

Tenis, nado y caballo.

La internación tendrá lugar este martes y la operación se hará durante la jornada, según informó La Nación. Se llevará a cabo en el Hospital Gemelli, el más grande de Roma, donde generalmente reciben atención médica los sumos pontífices. El predecesor de León XIV, el papa Francisco, pasó varias semanas allí bajo tratamiento antes de su fallecimiento en abril de 2025.

La oficina de prensa del Vaticano informó que los médicos estiman que el posoperatorio durará aproximadamente una semana. Para dar margen a la recuperación, se cancelaron todas sus audiencias hasta el 20 de octubre.

El Vaticano no ha dado mayores explicaciones sobre cómo será la operación ni cuál es el diagnóstico al detalle. Sí se sabe que al papa le encontraron un nódulo pulmonar, que es una pequeña masa de tejido en el pulmón. Por lo general, son benignos, es decir, no cancerosos. Sin embargo, un pequeño porcentaje puede corresponder a una etapa temprana de cáncer de pulmón.

La mayoría de los nódulos pequeños no causan ningún síntoma y solo se descubren durante exámenes realizados por otros problemas de salud. En tanto, los que son más grandes pueden causar dificultad para respirar, dolor en el pecho o tos persistente, a veces con sangre.

Lo habitual es que la cirugía se efectúe bajo anestesia general, y el paciente sea intubado para garantizar su respiración.

Por las buenas condiciones físicas de León, esta vez no hay clima de alarma como había en los últimos tiempos de Francisco, quien murió el 21 de abril de 2025, a los 88 años, ya con varios problemas de salud, en silla de ruedas y tras una neumonía bilateral.

León XIV tiene 71 años —es “joven”, en términos papales— y, a diferencia de su predecesor, es un deportista: todos los martes suele tomarse el día para ir a Castelgandolfo, la residencia veraniega de los papas en las afueras de Roma, para jugar al tenis, nadar y hasta andar a caballo.

Será la segunda vez que el papa se hospitalizará. La primera fue en 1985, en Perú, durante su primera etapa como misionero agustino en el país. Contrajo fiebre tifoidea en Chulucanas y tuvo que ser trasladado a la Clínica Roma, un centro privado en Piura.

Una breve parada en Joanicó Está previsto que el pontífice —además de visitar Montevideo, Paysandú y Florida— haga una breve escala en la localidad de Juanicó, Canelones, en la mañana del domingo 8 de noviembre, cuando se dirija hacia Florida. ¿Por qué se sumó esta parada? Es una forma de tener un gesto hacia el segundo departamento con más católicos del país, explicó a El País el obispo Bodeant. Ingresar a la capital de Canelones supondría un desvío, y la parroquia de Juanicó ofrece la ventaja de estar casi pegada a la ruta 5, por la que irá León XIV a Florida, señaló el obispo canario. Además, es un centro de referencia para la zona. También fue la primera construida en hormigón armado en Uruguay y tiene un valor arquitectónico, agregó. Asimismo, la parroquia se llama Santa Teresita, que es la patrona de las misiones, y el papa siempre enfatiza la importancia de la tarea de los misioneros, señaló Bodeant. El papa descenderá del vehículo que lo llevará a Florida y estará unos minutos en Juanicó. En ese lugar seguramente se montará una pequeña tarima, desde donde impartirá una bendición a quienes lleguen al lugar y recibirá algún regalo. La escala será breve “porque tiene que estar bien puntual a las 10:00 en Florida”, aclaró.

Impacto internacional La visita a América Latina incluye Argentina, donde estará desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre. Ante la reciente información sobre la intervención del papa, el presidente argentino Javier Milei aseguró a Radio Mitre que el gobierno hará los “ajustes necesarios” si debe reprogramar el viaje. “Son dos temas muy importantes cuando se recibe al papa. Está la magnitud religiosa. En el caso argentino, el 75% de la población es católica” y él es “su líder espiritual”, indicó, y continuó: “Es un dato que uno no puede soslayar. Al mismo tiempo, es un jefe de Estado. Tiene una magnitud planetaria distinta”. El tercer destino del papa en América Latina es Perú, donde estuvo más de 20 años. El lunes, en la provincia del Callao, se presentaron los avances de la estatua que se levantará en su honor, la más grande del mundo con 14 metros de altura. El alcalde César Pérez pidió ayer “una oración a los chalacos y a los peruanos para que el papa salga bien de esta operación”. El domingo se había pronunciado la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, en su cuenta de X: “Nuestro profundo sentimiento de afecto y solidaridad a su santidad, el Papa León XIV, ante esta circunstancia de salud que esperamos pueda superar plena y exitosamente”. En tanto, en Italia el ámbito político e institucional expresó el domingo su cercanía y sus deseos de rápida recuperación al papa León XIV. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, transmitió su cercanía “personal” y la de su gobierno al pontífice. Asimismo, confió en que “el pueblo italiano” también le brindará “todo su apoyo y afecto”. Además, el presidente de Italia, Sergio Mattarella, le trasladó “el afectuoso pensamiento de todos los italianos”. “El pueblo italiano le está cerca y le expresa sus sentimientos de afecto. Usted podrá contar, además de con la oración de los fieles católicos, con el partícipe pensamiento de innumerables personas en Italia y en todo el mundo, sean o no creyentes”, afirmó.

(Con información de EFE, AFP y La Nación)