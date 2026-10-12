El papa será hospitalizado este martes por el nódulo en un pulmón y el postoperatorio durará una semana
El pontífice anunció que será operado para extirpar un nódulo en un pulmón, detectado en una fase muy temprana y bien localizado. ¿Qué se sabe de su visita a Uruguay?
El papa León XIV será hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma este martes al mediodía para ser operado del nódulo que se le descubrió en un pulmón, informaron fuentes de la oficina de prensa del Vaticano.
Este domingo, tras el rezo del Ángelus, el papa anunció que será operado esta semana para extirpar un nódulo en un pulmón, detectado en una fase muy temprana y bien localizado, según explicó el propio pontífice.
Fuentes de la Santa Sede indicaron este lunes que el nódulo en el pulmón de León XIV se detectó en una revisión médica de "rutina" y anticiparon que el postoperatorio durará una semana.
El pontífice estadounidense y peruano, de 71 años, desarrolló su agenda con normalidad esta mañana y se reunió con varios arzobispos de diversas partes del mundo, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, y el arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano.
Según consta en el habitual boletín diario de la Santa Sede, el papa mantuvo siete audiencias esta mañana y, además de Herrera y Lozano, se reunió con el nuncio apostólico en Suiza, Liechtenstein y Mónaco, Martin Krebs; con el presidente y secretario general de Cáritas Internacional, el arzobispo japonés Tarsicio Isao Kikuchi y Alistair Dutton, respectivamente; con el arzobispo estadounidense Timothy Broglio y con el representante permanente de la Santa Sede en la Comunidad Económica del África Occidental, Michael Francis Crotty.
Visita del papa a Uruguay se mantiene sin cambios, al menos por ahora
Desde la Iglesia Católica de Uruguay informaron que "la agenda se mantiene" de cara al fin de semana que va del viernes 6 al domingo 8 de noviembre, cuando está prevista su visita a Uruguay con actividades en Montevideo, Paysandú y Florida.
"No hay cambios previstos, por ahora", notificaron las fuentes.
El cardenal Daniel Sturla, máxima jerarquía de la Iglesia Católica en Uruguay, dijo a El País que entiende que la operación no es particularmente compleja y que, en principio, las fechas de la gira latinoamericana de León se mantienen. Consultado al respecto de si la situación planteada hará que su agenda sea menos intensa, señaló que “es muy pronto para responder”.
“Recemos por su pronta recuperación y continuemos con mayor ánimo la preparación de su visita a nuestra tierra", escribió Sturla en la red X.
Con información de EFE
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