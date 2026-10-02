Se publicó "Una gran alegría", la canción de la visita del Papa León XIV a Uruguay: quiénes cantan y la letra

La canción oficial para la visita del papa León XIV a Uruguay ya está disponible. "Una gran alegría" se estrenó en la noche de este jueves 1° de octubre en las plataformas digitales, a poco más de un mes de la llegada del pontífice al país. El lanzamiento aparece acreditado a Iglesia Católica Montevideo y dura casi cinco minutos.

El tema reúne a Lucas Sugo, Catherine Vergnes, Marcos Agüero, Diego Melano, Jose Damiani, Pepe Crespo y Agus Mas. La composición es de Melano y Santiago Soares de Lima y fue concebida especialmente para acompañar la visita apostólica que León XIV realizará a Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre.

"Una gran alegría" toma su nombre del lema elegido para la visita, “Les anuncio una gran alegría”, inspirado en el Evangelio según San Lucas. Esa frase también funciona como centro del estribillo de una canción que busca unir referencias religiosas con imágenes reconocibles de la identidad uruguaya.

La letra habla de la rambla, el mate, el tambor, los gurises en el campito, el litoral, el pericón, la murga, el estadio y la Virgen de los Treinta y Tres. Musicalmente, combina candombe, murga y aires de milongón, además de guitarras acústicas, bandoneón y otros elementos asociados a la música popular local.

El proyecto surgió a partir de un pedido de la comisión de la Iglesia Católica encargada de organizar la llegada del Papa. Melano había explicado durante el proceso de grabación que el desafío era crear una obra que tuviera una identidad religiosa clara, pero que al mismo tiempo pudiera ser sentida como propia por personas que no necesariamente comparten la fe católica. Por eso, la canción fue pensada como una invitación abierta y con una fuerte presencia de símbolos uruguayos.

El detrás de escena se realizó en el estudio Wannaclap, en Carrasco, y reunió voces de Montevideo y del interior. Allí se fueron grabando las distintas participaciones antes de completar una versión colectiva que ahora llega a las plataformas.

La canción tendrá además un lugar destacado durante la visita de León XIV. El programa oficial de la Santa Sede establece que el Papa llegará a Montevideo el viernes 6 de noviembre. Al día siguiente viajará a Paysandú, donde celebrará una misa en el Parque París Londres, y por la tarde regresará a la capital para participar de un encuentro en Casavalle, visitar la Universidad Católica y encabezar una vigilia de oración en el Estadio Centenario, donde está previsto que la canción sea interpretada en vivo por sus artistas.

El domingo 8, León XIV presidirá una misa frente a la Catedral Basílica de Florida, Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, antes de despedirse de Uruguay y continuar su viaje por Argentina y Perú.

La presencia de la Virgen de los Treinta y Tres en la última parte de “Una gran alegría” conecta directamente con esa etapa final del recorrido. La canción, en tanto, ya puede escucharse completa y funciona como una de las piezas centrales de la preparación cultural y religiosa para una visita papal que será la primera en Uruguay desde los viajes de Juan Pablo II en 1987 y 1988.

Letra completa de "Una gran alegría"

En este rinconcito de ilusiones

se sale a diario a perseguir el sol,

llevando de bandera una sonrisa,

un mate y la clave del tambor.

Saluda al aclarar la paisanada

y un ceibo se enrojece con su flor.

Es Dios que trae un viento de esperanza,

que de la rambla sopla con amor.

Los gurises, meta juego en el campito,

vienen con caras pintadas a contar lo que pasó.

Jesucristo caminando por el pueblo

va anunciando el Evangelio, la alegría ya llegó.

Vengan, que les anuncio una gran alegría.

Dios está con nosotros, nos enciende la vida.

Que repique en el cielo y se oiga madera,

hoy se ilumina el pago, nos anuncia una gran alegría.

Una gran alegría.

Vengan todos, que les anuncio una gran alegría.

Una gran alegría,

una gran alegría.

Vengan todos, que les anuncio una gran alegría.

Un corso viene bajando del Cerro,

se escucha el galopar del litoral.

La invitación es grande y para todos,

un corazón repleto para dar.

Con la certeza de que no estás solo,

Jesús va bien atento a tu andar,

haciendo nuevas a todas las cosas,

mostrando en su palabra la verdad.

Los murguistas vienen a ofrecer su canto,

mientras una china baila al compás de un pericón.

La tribuna en el estadio, enloquecida,

para celebrar la vida vibra a grito de gol.

Vengan, que les anuncio una gran alegría.

Dios está con nosotros, nos enciende la vida.

Que repique en el cielo y se oiga madera,

hoy se ilumina el pago, nos anuncia una gran alegría.

Una gran alegría.

Vengan todos, que les anuncio una gran alegría.

Una gran alegría,

una gran alegría.

Vengan todos, que les anuncio una gran alegría.

Y en la Capitana y Guía,

Virgen de los Treinta y Tres,

nuestra patria en su manto

siempre vuelve a florecer.

En el Padre hallo refugio,

en el Hijo, salvación,

y el Espíritu que enciende

la esperanza en nuestro corazón.

Vengan, que les anuncio una gran alegría.

Dios está con nosotros, nos enciende la vida.

Que repique en el cielo y se oiga madera,

hoy se ilumina el pago, nos anuncia una gran alegría.

Una gran alegría.

Vengan todos, que les anuncio una gran alegría.

Una gran alegría,

una gran alegría.

Vengan todos, que les anuncio una gran alegría.