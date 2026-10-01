Lucas Sugo vuelve a los escenarios tras la pérdida de su hija: cuándo será su regreso y sus 23 shows de octubre

Lucas Sugo volverá a los escenarios mañana, viernes 2 de octubre, en Colonia, después de la pausa que tomó tras la muerte de su hija Florencia. El cantante anunció una agenda de 23 actuaciones para este mes y acompañó las fechas con un mensaje que explica qué significa este regreso: "Por ella, por mi familia y por ustedes… volvemos".

La primera presentación será en Los Bailes del Real, en el Club San Carlos. La vuelta coincide con el plazo anunciado por su equipo el 24 de agosto, cuando informó que suspendía sus shows hasta el 2 de octubre y trabajaba en reprogramar las fechas de agosto y setiembre. Florencia, su hija mayor, falleció el 19 de agosto, a los 23 años, luego de atravesar una enfermedad oncológica.

El anuncio llegó después del video que compartió esta semana desde su auto. Allí agradeció "el afecto, la contención y el respeto en este tiempo tan difícil y tan doloroso" y habló de cómo intenta seguir adelante. "Toca seguir, de eso se trata la vida: levantarse y seguir, porque sé que hay alguien que me está mirando y me quiere ver bien", expresó.

Sugo se refirió a su "Flor amada" y aseguró que la llorará todos los días de su vida. A continuación, explicó: "También por ella me voy a levantar todos los días con ganas de pelear, seguir adelante y ser feliz. Por ella, por mi familia, por las personas que me quieren bien".

El mensaje incluyó una reflexión sobre el presente. Habló de un "capital emocional" que muchas veces se invierte en el mañana, pese a la incertidumbre del futuro, e invitó a destinar parte de esa energía a vivir hoy, con menos estrés, quejas y preocupaciones. “Yo voy a intentar hacerlo así”, dijo.

Días antes se había difundido su primera aparición pública tras la pérdida de Florencia. Fue en Rivera, junto a Cirineos, la organización que lidera el sacerdote Juan Andrés “Gordo” Verde y que trabaja con familias en situación de vulnerabilidad habitacional. Sugo acompañó una actividad de la gira de Rancho Cero y recibió un brazalete como símbolo de su incorporación.

"Eso es un honor y un privilegio y tiene un simbolismo hermoso”, expresó cuando el sacerdote explicó que un cirineo es quien ayuda a otro a cargar con una situación dolorosa. El encuentro terminó entre aplausos, con una frase del cantante: “Ahora sí puedo decir, con todas las letras, vamo' arriba nosotros".

Ahora, tras semanas de duelo, el reencuentro será también con su público. Su agenda de octubre incluye estas actuaciones: