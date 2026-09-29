Lucas Sugo habló tras la pérdida de su hija Florencia: el mensaje que grabó en su auto y su regreso a los shows

Lucas Sugo publicó este martes un video en sus redes sociales para agradecer el apoyo que recibió tras el fallecimiento de su hija Florencia y hablar de cómo tratará de seguir adelante. Filmado desde su auto, el cantante dijo que llorará a la joven todos los días de su vida, pero que también buscará levantarse y ser feliz por ella. Fue su primer mensaje de estas características dirigido a sus seguidores desde el fallecimiento, ocurrido el 19 de agosto.

"Los saludo con mucho cariño. Les quiero agradecer el afecto, la contención y el respeto en este tiempo tan difícil y tan doloroso", comenzó. Sugo miró a la cámara para explicar que, a pesar de la pérdida, siente que debe retomar su camino: "Toca seguir, de eso se trata la vida: levantarse y seguir, porque sé que hay alguien que me está mirando y me quiere ver bien".

Entonces nombró a Florencia y habló del lugar que ocupará en su vida. "La voy a llorar todos los días de mi vida", expresó al referirse a su "Flor amada". En la misma reflexión añadió: "También por ella me voy a levantar todos los días con ganas de pelear, seguir adelante y ser feliz". Dijo que intentará hacerlo por su hija, por su familia y por las personas que lo quieren bien.

El artista dedicó la segunda parte del video a una idea que quiso compartir con quienes lo siguen. Habló de un "capital emocional" que, según planteó, muchas veces se invierte entero en un futuro incierto. Su propuesta fue reservar una parte para vivir el presente, con menos estrés, quejas y preocupaciones.

"Si podemos agarrar una parte del capital emocional para vivir hoy, vivir hoy, con menos estrés y menos quejas y preocupaciones, sería lo mejor. Yo voy a intentar hacerlo así", dijo antes de despedirse. "Les mando un saludo y nos vemos por ahí. Bendiciones", cerró.

Florencia, la hija mayor del músico, murió el 19 de agosto a los 23 años luego de atravesar una enfermedad oncológica. Cinco días después, el equipo de Sugo anunció la suspensión de sus presentaciones hasta el 2 de octubre, mientras trabajaba en la reprogramación de los conciertos previstos para agosto y setiembre. Le había dedicado "La flor de mi vida" por sus 15 años. En 2026, dijo que no podía cantarla.

La semana pasada, el cantante había aparecido en un video difundido por Cirineos, la organización encabezada por el sacerdote Juan Andrés "Gordo" Verde. Acompañó una de sus actividades en Rivera y aceptó sumarse simbólicamente al grupo. Al recibir un brazalete, dijo que lo hacía "con mucho orgullo y alegría". Fue una aparición pública, pero el video de este martes es un mensaje propio y directo sobre su duelo y sobre la decisión de seguir adelante.

Esa intención coincide con la programación de una próxima actuación. La Intendencia de Lavalleja anunció que Sugo cantará el domingo 18 de octubre a las 22.30 en el Cerro Artigas de Minas, durante la segunda Noche de los Fogones de la Semana de Lavalleja. El espectáculo forma parte de una grilla gratuita que ese día también incluye a Los Nocheros, Copla Alta y otros artistas.

Además, Sugo tiene confirmado un concierto en Quality Espacio, en Córdoba, el sábado 31 de octubre a las 20.00. Allí presentará Raíces, un espectáculo que recorrerá clásicos de su repertorio, según anuncia la sala argentina en su sitio oficial.

Ambas fechas están previstas después del período de suspensión informado por sus productores. En el video, Sugo no precisó cuál será su primer concierto tras la pausa, pero sí expresó cómo quiere seguir adelante: "Por ella, por mi familia, por las personas que me quieren bien".