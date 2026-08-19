El desgarrador mensaje del hermano de Florencia Sugo tras su partida: "Estás en un lugar mejor"

Tras la trágica noticia del fallecimiento de Florencia Sugo a los 23 años, la conmoción entre sus familiares, allegados, la industria y el público ha sido inmensa. En medio del dolor, su hermano Agustín compartió una emotiva publicación en sus historias de Instagram, donde combinó unas desgarradoras palabras de despedida con una reflexión sobre la importancia de valorar los vínculos y disfrutar de los seres queridos.

En el comienzo de su mensaje, Agustín se dirigió a sus seguidores y los llamó a aprovechar el tiempo junto a sus familias y amigos antes de que sea demasiado tarde. "No sé ni cómo explicar o qué decir, solo simplemente amen a su familia y vivan la vida, que solo es una y de un día para el otro pueden o no estar", escribió.

A partir de esa reflexión, insistió en la importancia de valorar cada momento junto a quienes forman parte de la vida cotidiana. "Disfruten minuto a minuto con las personas y los seres queridos que te rodean, sean amigos o familia, y que sumen lindas cosas positivas a tu vida y sobre todo mucho amor", expresó.

También hizo referencia a la incertidumbre del destino y a la necesidad de atravesar la vida de acuerdo con los propios sentimientos: "Vivan su vida a su manera y amen a su manera, que un día no sabemos a dónde vamos a ir o dónde vamos a estar o con quiénes vamos a estar".

El mensaje de Agustín, hermano de Florencia Sugo. Foto: agus_sugo_

Luego, el mensaje adquirió un tono más íntimo y se convirtió en una despedida a Florencia. Agustín habló del profundo amor que sentía por su hermana y encontró cierto consuelo en saber que había dejado atrás el sufrimiento de los últimos tiempos. "Te amo y siempre te voy a amar, mi hermanita querida de mi alma entera. Estás en un lugar mejor y ese dolor que tanto sufriste estos últimos tiempos ya se pasó y calmó", escribió.

El joven también se refirió al vacío que deja la pérdida y destacó que Florencia estuvo acompañada por sus seres queridos hasta el final: "Te vamos a extrañar muchísimo todos los días, pero me quedo tranquilo sabiendo que te fuiste sin dolor y rodeada de las personas que más amas y te quieren de este mundo".

La dimensión de la pérdida quedó reflejada en otra de sus frases, en la que manifestó todavía no poder asimilar lo ocurrido: "Te amo mi hermanita querida de mi alma, me duele y no puedo creer todavía que esté escribiendo y diciendo esto".

Hacia el final de la publicación, Agustín pidió especialmente respeto y empatía para su familia en este momento. "Solo pido que por favor tengan mucho pero muchísimo respeto, es una situación muy pero muy difícil. Solo necesitamos fuerzas, abrazos y mensajes lindos, principalmente mamá y papá", expresó.

El mensaje terminó con una última muestra de cariño hacia su hermana: "Muchas gracias, te amo mi hermanita y te vamos a extrañar mucho".

Florencia y Agustín eran los dos hijos del primer matrmonio del músico con Indira. El artista también es padre de Isabella, fruto de su actual relación con Antonela García.