"La mejor forma de estar en comunión con él": el mensaje de Orsi tras la muerte de la hija de Lucas Sugo

El presidente de la República, Yamandú Orsi, contó este miércoles, ante la pregunta de un periodista, que le envió un mensaje al músico uruguayo Lucas Sugo luego de que se conociera la noticia del fallecimiento de su hija.

"Le mandé un mensaje, no cabe mucho más, ojalá uno pudiera estar ahí, pero capaz que es un momento para que todos busquemos, ahora que todos tenemos celular, un tema que se llama La flor de mi vida, que es de él, y ahí va a ser la mejor forma de estar en comunión con él", expresó el mandatario.

Orsi y Lucas Sugo aparecieron juntos públicamente unos meses atrás, con motivo de la celebración de la Fiesta de la Patria Gaucha. En el contexto de un homenaje al general José Gervasio Artigas, el presidente colocó la ofrenda floral a los pies del monumento al prócer y el artista interpretó la canción A don José.

También Álvaro Delgado, presidente del Directorio del Partido Nacional y excandidato a la Presidencia de la República, publicó un mensaje por este tema: "Querido Lucas Sugo, un abrazo enorme para vos y tu familia en este momento tan doloroso. Florencia va a descansar en paz, con todo el amor que le diste siempre. Estamos contigo y te queremos mucho".

Florencia Sugo Da Rosa, la hija mayor del cantante uruguayo, falleció a los 23 años luego de atravesar una enfermedad oncológica por la que había recibido distintos tratamientos.

La noticia fue confirmada este miércoles a través de un comunicado oficial firmado por Diego Sorondo, manager y representante de Lucas Sugo, y Elías Alonso, de Sentimientos Producciones.

“Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa”, expresa el comunicado. “Acompañamos a Lucas y su familia en este momento tan difícil y elevamos una oración por su eterno descanso”.

“Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros. Agradecemos profundamente el apoyo y la comprensión en este momento tan íntimo”, concluye el mensaje publicado en la mañana de este miércoles.

Florencia y Lucas Sugo.

Florencia había sido diagnosticada con cáncer en 2025 y desde entonces había realizado tratamientos tanto en Uruguay como en el exterior, acompañada por su familia. En los últimos meses había permanecido largas temporadas en Estados Unidos, donde había ingresado a distintos tratamientos y ensayos clínicos.

La confirmación de su muerte llega horas después de que el equipo de Lucas Sugo anunciara la suspensión de sus próximos compromisos profesionales para que el cantante pudiera permanecer junto a su familia. Este martes se había comunicado la reprogramación de tres presentaciones previstas para este fin de semana en Argentina.

“Por razones familiares, de público conocimiento y ante la necesidad de que Lucas pueda acompañar a su familia en estos días, nos vemos en la necesidad de reprogramar las siguientes presentaciones”, señalaba el comunicado firmado también por Alonso y Sorondo.