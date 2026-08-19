Las palabras de Lucas Sugo en su último show antes de la muerte de su hija Florencia: “Son tiempos difíciles"

La muerte de Florencia Sugo, la hija mayor de Lucas Sugo, fue confirmada en la mañana de este miércoles por el equipo del cantante uruguayo. La joven tenía 23 años y desde mediados de 2025 atravesaba una enfermedad oncológica por la que había recibido distintos tratamientos en Uruguay y el exterior.

La noticia se conoció un día después de que Sugo suspendiera sus próximas presentaciones en Argentina para estar junto a su familia y luego de un fin de semana en el que el artista ya había hablado ante su público sobre el difícil momento personal que atravesaba.

Todo ocurrió el sábado, durante un show en Junín, Argentina. Al llegar al final del espectáculo, Sugo tomó unos minutos para explicar que esa noche no haría un bis ni se quedaría a sacarse fotos con el público, como suele hacer en sus presentaciones.

"Una cosa quiero compartir con ustedes ahora que termino el show: me pasó ayer y no quiero que se malinterprete mi forma de actuar en estos tiempos. Son tiempos difíciles en lo personal”, confesó.

"Por eso voy a finalizar el show ahora. No voy a hacer otra en esta oportunidad y les pido que sepan entenderme. Finalizo el espectáculo y en esta oportunidad no me voy a sacar fotos con ustedes", continuó.

Antes de despedirse, Sugo agradeció la comprensión del público y expresó su deseo de volver a encontrarse en otras circunstancias. "Estoy seguro de que vamos a tener instancias y momentos para compartir, para sacarnos una foto y para sonreír, si Dios quiere. Les agradezco la comprensión y les agradezco una vez más de todo corazón", dijo.

Y cerró con unas palabras sobre el momento que atravesaba: “Hasta la vuelta, si Dios quiere. Y ojalá que a la vuelta pueda ser con otra energía y pueda tener la fuerza para celebrar y festejar”.

El video de ese momento fue difundido posteriormente por Diario Junín y se viralizó en redes sociales.

Ayer, el equipo de Sugo anunció que el músico tampoco realizaría los tres shows que tenía previstos para el próximo fin de semana en Argentina. Las presentaciones del sábado en Las Breñas y Charata, Chaco, y del domingo en Las Toscas, Santa Fe, fueron reprogramadas.

“Por razones familiares, de público conocimiento y ante la necesidad de que Lucas pueda acompañar a su familia en estos días”, explicaron entonces sus representantes.

Este miércoles llegó la confirmación de la muerte de Florencia. “Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa”, expresaron Diego Sorondo, manager y representante de Sugo, y Elías Alonso, de Sentimientos Producciones, en un comunicado publicado en redes.