“La flor de mi vida”: la canción que Lucas Sugo le escribió a su hija Florencia y que ya no podía cantar
Lucas Sugo había escrito el tema para los 15 años de Florencia Sugo. En abril contó a El País por qué no había podido volver a grabarlo y cómo la enfermedad había cambiado su vínculo con la música.
La muerte de Florencia Sugo, la hija mayor de Lucas Sugo, a los 23 años, fue confirmada en la mañana de este miércoles luego de más de un año de tratamiento contra el cáncer. En ese tiempo, el cantante de éxitos como "Nudo en la garganta" y "Cinco minutos" habló en algunas oportunidades sobre el proceso que atravesaba su familia y sobre cómo había cambiado su relación con la música.
En abril, por ejemplo, Sugo dialogó con El País y reveló que la enfermedad de su hija le había despertado la necesidad de escribir, aunque todavía no se sentía capaz de transformar en canciones todo lo que estaba atravesando. También reveló que había una canción anterior que ya no se sentía capaz de cantar: "La flor de mi vida", el tema que le había compuesto a Florencia para sus 15 años.
"He empezado a escribir cosas porque me brotan. La sensibilidad está muy a flor de piel, pero enseguida paro. No he logrado terminar una canción”, contó entonces.
"Sé que si me quedo una o dos horas probablemente salga, pero me remueve demasiado y me entristece mucho. Mi propio corazón me pone un freno. No estoy preparado todavía para exteriorizar todo lo que tengo adentro", admitió.
La enfermedad de Florencia también había modificado su relación con las canciones que años atrás había dedicado a sus hijos. “No las puedo cantar ni escuchar”, aseguró.
En ese momento mencionó “La flor de mi vida”, originalmente publicada en Canciones que amo, su disco de 2018. El cantante estaba trabajando en un proyecto llamado Grandes éxitos —del que ya se publicaron varios adelantos— y había considerado volver a grabarla para incluir una nueva versión, pero finalmente no pudo hacerlo.
“Pensé en volver a grabar 'La flor de mi vida', una canción que escribí para los 15 de mi hija. Pero no pude; se me hace imposible cantar un verso”, reveló a El País.
Sin embargo, Sugo confiaba en que más adelante podría volver a escribir sobre lo que atravesaba. “Todo a su tiempo. Ya llegará el momento en que salgan esos versos, no para hacer una gran canción, sino para decir lo que siento”.
Desde que se conoció la enfermedad de Florencia, el cantante alternó sus compromisos profesionales con viajes para acompañarla durante los tratamientos. En julio estuvo en Boston, Estados Unidos, donde la joven había ingresado a un nuevo ensayo clínico. A comienzos de agosto, el artista reconoció públicamente que el cáncer había avanzado.
“Me di cuenta de quién es mi ídolo. Mi ídola es mi hija. Es increíble la fortaleza que tiene, la entereza que tiene”, dijo entonces en una entrevista con el diario argentino La Capital. Allí definió la enfermedad como un “enemigo muy agresivo” y aseguró que la familia seguía acompañando a Florencia con fe.
En los últimos días, Sugo había comenzado a reducir su actividad. El sábado, durante un show en Junín, Argentina, contó al público que atravesaba “tiempos difíciles en lo personal” y decidió no realizar un bis ni quedarse a sacarse fotos. Este martes, su equipo reprogramó otras tres actuaciones para que pudiera permanecer junto a su familia.
Este miércoles, sus representantes Diego Sorondo y Elías Alonso confirmaron la muerte de Florencia Victoria Sugo Da Rosa. “Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia”, expresaron.
Letra completa de "La flor de mi vida"
Parece mentira, mira cómo el tiempo
pasa tan deprisa en un mismo momento
Hoy tus alas piden nuevos cielos,
lo que no pasa es este amor que por ti siento
Hija mía, veo cómo vas creciendo,
tan hermosa por fuera y por dentro.
Cuesta un poco ver que ya
aquella niña hoy pasó la edad,
a una nueva flor con sueños que
ya son propios de mujer
La flor de mi amada hija mía,
la que el verbo amar me enseñó desde el día
que su primer llanto afirmó que podía
sentir puro amor y querer sin medidas.
La flor de mi vida
Parece mentira, mira cómo el tiempo
pasa tan deprisa en un mismo momento
Hija amada mía, mírate al espejo,
verás cómo Dios puso su mejor empeño
para transformar en realidad mi sueño
de verte crecer para emprender tu vuelo
Cuesta un poco ver que ya
aquella niña hoy pasó la edad,
a nueva flor con sueños que
ya son propios de una mujer
La flor de mi amada hija mía,
la que el verbo amar me enseñó desde el día
que su primer llanto afirmó que podía
sentir puro amor y querer sin medidas
La flor de mi vida
La flor de mi amada hija mía,
la que el verbo amar me enseñó desde el día
que su primer llanto afirmó que podía
sentir puro amor y querer sin medidas
La flor de mi vida
Parece mentira, mira cómo el tiempo
pasa tan deprisa en un mismo momento
¿Encontraste un error?