Lucas Sugo suspendió sus shows en Argentina por razones familiares: qué dice el comunicado del artista

Lucas Sugo y su banda no se presentarán este fin de semana en Argentina. El cantante uruguayo tenía previstas tres actuaciones entre el sábado 22 y el domingo 23 de agosto, pero sus representantes comunicaron este martes la suspensión de los shows por “razones familiares” y ante la necesidad de que el artista pueda acompañar a sus seres queridos en estos días.

El comunicado fue compartido en las redes sociales de Sugo y también por su productor y manager, Diego Sorondo. Allí se informó que las presentaciones serán reprogramadas y que las nuevas fechas se comunicarán oportunamente a través de los canales correspondientes.

Los espectáculos afectados son los previstos para el sábado 22 de agosto en Las Breñas y Charata, Chaco, y el domingo 23 en Las Toscas, Santa Fe.

“Por razones familiares, de público conocimiento y ante la necesidad de que Lucas pueda acompañar a su familia en estos días, nos vemos en la necesidad de reprogramar las siguientes presentaciones”, señala el comunicado firmado por Elías Alonso, de Sentimientos Producciones, y Sorondo.

“Lamentamos sinceramente las molestias que esta situación pueda ocasionar al público y a los productores locales”, agregaron, antes de agradecer “enormemente la comprensión y el apoyo de todos”.

La decisión se conoce luego de que el pasado fin de semana se viralizara un video difundido por Diario Junín en el que se veía a Sugo sobre el escenario, explicando al público que no atravesaba un buen momento personal.

El comunicado con el que Lucas Sugo suspendió su gira por Argentina.

“Son tiempos difíciles en lo personal. Por eso voy a finalizar el show ahora, no voy a hacer otra en esta oportunidad. Sepan entender que finalizo el espectáculo y no me voy a sacar fotos con ustedes”, expresó el cantante.

También dejó abierta la posibilidad de reencontrarse con su público en mejores circunstancias. “Estoy seguro de que vamos a tener instancias y momentos para compartir, para sacarnos una foto y sonreír, si Dios quiere”, señaló. Y cerró con un deseo: “Ojalá en la vuelta pueda tener razones para celebrar y festejar”.

La situación familiar que atraviesa Sugo está vinculada a la salud de su hija mayor, Florencia Sugo, de 23 años, quien desde el año pasado enfrenta un cáncer y ha recibido tratamientos en Uruguay, Brasil y Estados Unidos.

A comienzos de agosto, durante una entrevista con el diario argentino La Capital, el músico había hablado públicamente sobre el estado de su hija y había destacado la fortaleza con la que enfrenta la enfermedad.

“Me di cuenta de quién es mi ídolo. Mi ídola es mi hija. Es increíble la fortaleza que tiene, la entereza que tiene”, había expresado.

Flor Sugo junto a su papá Lucas. Foto: @flor.sugo

En esa oportunidad, Sugo reconoció que la enfermedad había avanzado y definió al cáncer como un “enemigo muy agresivo”. “Se sigue dando pelea. El enemigo es muy agresivo. Ha crecido en estos últimos tiempos. Seguimos con fe, con la entereza que ella nos contagia”, sostuvo.

También contó que continúa cumpliendo con algunos compromisos asumidos, aunque su prioridad está puesta en su familia. “La música no es refugio en estos tiempos. Incluso estoy lejos de los instrumentos; estoy solo cumpliendo la agenda porque son tiempos muy difíciles. Estoy todo el tiempo pendiente de mi familia”, había confesado.

Ahora, ante este nuevo escenario, el artista decidió poner en pausa sus presentaciones previstas para este fin de semana y permanecer junto a los suyos.