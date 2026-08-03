"La fuerza de ella nos contagia": Lucas Sugo contó cómo sigue su hija Florencia, que enfrenta enemigo "muy agresivo"

En la previa de un concierto que dio este fin de semana en Mar del Plata para presentar el espectáculo Raíces, el cantante uruguayo Lucas Sugo abrió su corazón y se refirió al difícil momento que atraviesa junto a su familia por la enfermedad de su hija mayor Florencia Sugo, quien desde el año pasado enfrenta un cáncer y ha recibido distintos tratamientos en Uruguay, Brasil y Estados Unidos.

En entrevista con el diario argentino La Capital, el artista aseguró que la fortaleza de su hija se convirtió en su principal inspiración. "Me di cuenta de quién es mi ídolo. Mi ídola es mi hija. Es increíble la fortaleza que tiene, la entereza que tiene", expresó con emoción.

Sugo reconoció que la enfermedad ha avanzado en los últimos tiempos. "Se sigue dando pelea. El enemigo es muy agresivo. Ha crecido en estos últimos tiempos. Seguimos con fe, con la entereza que ella nos contagia", afirmó.

"Lucas Sugo sinfónico", el especial que se vio por Canal 12 Foto: captura

El músico, que ha mantenido un perfil reservado sobre la salud de Florencia, de 23 años, explicó que solo quiso compartir unas palabras para agradecer el permanente apoyo que recibe de sus seguidores. "Esta tormenta es muy fuerte, pero se sigue dando pelea y se está buscando con tratamientos salir adelante. Y con mucha contención y amor de la familia y de la de los seres más cercanos", agregó.

El intérprete de Cinco minutos también destacó el papel que ha tenido el cariño del público en este proceso. "El cariño de la gente es, sin duda, el combustible", aseguró. Según contó, los mensajes de afecto, las oraciones y las muestras de apoyo recibidas durante estos meses le han dado fuerzas para seguir adelante.

"Eso me emociona mucho. Trato siempre de ser muy respetuoso en este camino artístico, arriba y abajo del escenario. Poder mirar a los ojos a la gente y decirle gracias es una prioridad", señaló el cantante, quien recordó sus comienzos en el interior de Uruguay y el respaldo que recibió del público para construir su carrera.

Consultado sobre si la música se ha convertido en un refugio frente al delicado presente familiar, Sugo se sinceró. "La verdad que no. La música no es refugio en estos tiempos. Incluso estoy lejos de los instrumentos; estoy solo cumpliendo la agenda porque son tiempos muy difíciles. Estoy todo el tiempo pendiente de mi familia", confesó.

Lucas Sugo. Foto: Difusión.

El artista explicó que, por ahora, mantiene únicamente los compromisos ya asumidos, mientras posterga otros proyectos. "Sé que en algún momento haré catarsis con la música y que muchas cosas que estoy viviendo se verán reflejadas en canciones, pero hoy no logro vincularme a fondo. Es un impasse que la música va a saber entender", sostuvo.

Aun así, aseguró que cada presentación mantiene la misma entrega de siempre. "Cada vez que subo al escenario canto con el alma. Busco que la gente disfrute de principio a fin", afirmó.