El conmovedor gesto que tuvo Lucas Sugo en el peor momento de su vida y que reveló Nacho Álvarez

En medio del dolor por la muerte de Florencia Sugo, hija del cantante Lucas Sugo, el periodista Nacho Álvarez reveló un gesto del artista que ahora cobra especial significado a la luz del difícil momento que atravesaba su familia.

Álvarez contó este miércoles en La pecera, su programa de Azul FM, que uno de sus últimos intercambios con Sugo ocurrió el pasado 14 de enero, cuando el músico se comunicó con él para interesarse por la situación de Rafa Villanueva, quien por entonces permanecía internado en Maldonado con pronóstico reservado.

En aquellos días se había organizado una campaña para colaborar económicamente con Villanueva y su familia. Sugo se enteró de la iniciativa a través de las redes sociales y decidió aportar, pese a que en ese mismo momento estaba acompañando a su hija en su tratamiento contra el cáncer.

“Hermano, buen día, espero estés bien. Vi en las redes que están haciendo una colecta para el Rafa. Me quiero sumar. Te molesto porque sé que sos su amigo. Cuando puedas, pasame algún número de cuenta o algún medio para colaborar. Desde ya, gracias”, decía el mensaje que Sugo le envió a Álvarez y que el periodista compartió al aire.

Álvarez recordó que le facilitó los datos para realizar la colaboración y el cantante efectivamente hizo su aporte. El comunicador definió la ayuda como “un granito de arena”, pero destacó especialmente las circunstancias en las que se produjo.

“El tipo estaba atravesando por lo que estaba atravesando con su hija y dice: ‘Yo quiero ayudar a otro’”, reflexionó Álvarez, conmovido por el recuerdo.

Florencia y Lucas Sugo.

El periodista también reveló que posteriormente intercambiaron algunos audios y mensajes relacionados con la salud de Florencia. “Vamos arriba con lo de tu hija”, le expresó Älvarez en aquellas comunicaciones.

El gesto adquiere otra dimensión luego del fallecimiento de Florencia, ocurrido este miércoles a los 23 años. La joven llevaba más de un año enfrentando una compleja enfermedad y había realizado tratamientos tanto en Uruguay como en el exterior, siempre acompañada por su familia.

Durante ese proceso, Lucas Sugo habló públicamente en varias oportunidades de la situación de su hija y de la esperanza depositada en los distintos tratamientos. Aun atravesando uno de los períodos más difíciles de su vida, encontró espacio para preocuparse por la salud de otra persona y colaborar de manera silenciosa.

Al cerrar su recuerdo en La pecera, Álvarez envió sus condolencias al cantante y a toda su familia ante lo que definió como “la peor de las pérdidas”.