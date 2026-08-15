Con la presencia de Yamandú Orsi, Liverpool colocó la piedra fundacional del Nuevo Estadio Belvedere

Con la presencia de Yamandú Orsi, presidente de la República, Liverpool colocó este sábado la piedra fundacional del Nuevo Estadio Belvedere, que se encuentra en plena construcción y marca el inicio de una nueva etapa institucional para el negriazul.

José Luis Palma, presidente del negriazul, dijo presente en esta instancia histórica que hace unos días fue definida por la propia cuenta del club de la siguiente manera: "Proyecta nuestra casa hacia el futuro, manteniendo vivo el vínculo histórico entre el club, el barrio Belvedere y su comunidad”.

A su vez explicó en su discurso durante el evento que el 15 de agosto se colocó la piedra fundacional: "Porque en este lugar hace 116 años 11 gladiadores celestes vistieron por primera vez en su pecho este color, que es un símbolo de unidad nacional. Una copa que se disputaba entre las poderosas selecciones sudamericanas entre Argentina y Uruguay, la llamada Copa Lipton. Cada año se disputaba alternando sedes entre Montevideo y Buenos Aires. Cada año anterior al 1910 venía siendo ganador nuestro tradicional rival y Uruguay entraba al terreno de juego con otros colores. Por primera vez ese 15 de agosto de 1910 se estrena el color celeste y Uruguay vence por 3-1. Y por eso en mi espalda y a la vista de todos ustedes luce esa leyenda, 'aquí nació el fútbol uruguayo'. Ojalá los liverpoolenses estemos a la altura de nuestra historia".

Las peculiaridades que tendrá el Nuevo Estadio Belvedere

Imagen de cómo será el Nuevo Estadio Belvedere. Foto: Prensa Liverpool.

El pasado 13 de diciembre, José Luis Palma llevó a cabo una convocatoria de socios para informarles sobre la construcción del Nuevo Belvedere. Señaló que el estadio "va a latir todo el año y será autosustentable", para que el mantenimiento sea redituable.

"El estadio va a estar integrado a la comunidad, vamos a parquear con árboles elegidos por sus colores, con flores de tonalidad azul, tendiendo al negro”, dijo y también remarcó: "No le pedimos nada a la Intendencia (de Montevideo), al contrario, fuimos a dar. Eso se puede lograr gracias al trabajo y la paciencia".

"Se va a llamar Belvedere, un nombre que estará acompañado con el sponsor de la empresa que ponga más dinero. La marca Liverpool es maravillosa, todos quieren asociarse a Liverpool, al éxito bien ganado, al prestigio genuino y eso tiene un valor que se traduce en dólares. El que quiera llevar el nombre de su marca junto al Belvedere, temporariamente por cinco años, deberá pagarlo", dijo Palma, que también admitió que aunque mucha gente le propuso que lo bautizara con su nombre, pero "la vanidad de nadie puede estar por encima de Liverpool", expresó.

La construcción comenzó en el pasado enero y se prolongaría durante aproximadamente 18 meses, es decir que la inauguración está prevista para junio de 2027.

Está encabezado por los arquitectos Carlos Arcos y Daniel Benech, que trabajan junto a un profesional responsable del estadio Arena de Baixada del Athletico Paranaense, reinagurado en 2014 para el Mundial de Brasil con condiciones de "estadio FIFA".

Yamandú Orsi en la colocación de la piedra fundamental del nuevo estadio de Liverpool. Foto: Leonardo Mainé.

Respecto de las tribunas, habrá butacas en las laterales y no en las cabeceras, y estarán completamente techadas con el fin de reducir la "contaminación lumínica y sonora del barrio". En total tendrá una capacidad entre 15.000 y 20.000 espectadores.

La presentación del proyecto Nuevo Estadio Belvedere

Este sábado desde las 18:30 se desarrollará la presentación oficial del proyecto Nuevo Estadio Belvedere en la Sala Azul de la Intendencia de Montevideo.

El evento contará con la participación del bioquímico Rafael Radi, quien integró y lideró con otros profesionales el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) durante la pandemia del covid-19, para presentar el documento “el bosque azul”.

También habrá una presentación arquitectónica del Nuevo Estadio Belvedere a cargo de los arquitectos Carlos Arcos y Daniel Benech. Por último, emitirán un adelanto de la película del Nuevo Estadio Belvedere.