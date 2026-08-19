"No existe peor dolor": los mensajes de políticos, artistas y periodistas tras la muerte de la hija de Lucas Sugo

La muerte de Florencia Sugo, hija de Lucas Sugo, a los 23 años, conmocionó al ambiente artístico y político uruguayo y provocó una inmediata ola de solidaridad en redes sociales. Además del presidente de la República, Yamandú Orsi, que contó que le envió un mensaje personal al artista, otras figuras de distintos ámbitos expresaron sus condolencias y acompañaron al popular cantante y a su familia en este momento de profundo dolor.

Desde el ámbito político, uno de los mensajes más significativos fue el del senador colorado Robert Silva, quien atravesó la muerte de su hijo de seis meses en 2006. "No existe peor dolor que la muerte de un hijo", expresó Silva al hacer llegar su fuerza a la familia Sugo.

También se sumaron referentes del Partido Nacional. El presidente del directorio blanco Álvaro Delgado fue uno de los que le dedicó palabras de afecto al artista: "Querido @lucas_sugo, un abrazo enorme para vos y tu familia en este momento tan doloroso. Florencia va a descansar en paz, con todo el amor que le diste siempre. Estamos contigo y te queremos mucho".

Querido @lucas_sugo, un abrazo enorme para vos y tu familia en este momento tan doloroso. Florencia va a descansar en paz, con todo el amor que le diste siempre. Estamos contigo y te queremos mucho. — Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) August 19, 2026

Los senadores Graciela Bianchi y Sebastián Da Silva también expresaron sus condolencias. "Sin palabras. Abrazo muy fuerte a Lucas y su familia", publicó la exdirectora del liceo Bauzá, mientras que el referente de la Lista 40 deseó "fuerza para esa familia".

Sin palabras. Abrazo muy fuerte a Lucas y su familia. pic.twitter.com/7aGQoExtVx — Graciela Bianchi (@gbianchi2020) August 19, 2026

Marne Osorio, diputado por Rivera (donde reside Lucas Sugo), compartió un mensaje y destacó su amistad con el cantante . "Con profundo pesar recibimos la noticia del fallecimiento de Florencia, hija de nuestro querido amigo Lucas Sugo. En este momento de inmenso dolor, hacemos llegar a Lucas y a toda su familia nuestro abrazo fraterno, acompañándolos con respeto y afecto".

Con profundo pesar recibimos la noticia del fallecimiento de Florencia, hija de nuestro querido amigo Lucas Sugo.



En este momento de inmenso dolor, hacemos llegar a Lucas y a toda su familia nuestro abrazo fraterno, acompañándolos con respeto y afecto. pic.twitter.com/6dcxIQwymM — Marne Osorio Lima (@MarneOsorioLima) August 19, 2026

Desde Artigas también llegó un mensaje de pesar. El intendente Emiliano Soravilla expresó su conmoción y envió un abrazo ante la pérdida en un mensaje de Facebook: "Una triste noticia para una familia y un artista muy queridos por los artiguenses. Fuerte abrazo, Lucas Sugo, familia y amigos ante una pérdida que las palabras no pueden describir ni consolar".

Florencia y Lucas Sugo.

El mundo de la música y el espectáculo también dejó sus mensajes de apoyo. Charly Sosa, cantante y líder de Chocolate, transmitió su pésame en nombre de su familia y de su equipo de trabajo, con un mensaje dedicado tanto a Florencia como a su padre. "Un abrazo al cielo para Florencia y mucha fuerza para Lucas", expresó.

En nombre de mi familia, de toda la gente de mi equipo y en el mío propio, quiero enviarle un fuerte abrazo a Lucas Sugo y a toda su familia en este durísimo momento.

Mucha fuerza y cariño para todos. 🙏🖤 Un abrazo al cielo.

Descansa en paz, Florencia Sugo. 🕊️ pic.twitter.com/0ajx1BeNQW — Charly Sosa (@CharlySosa) August 19, 2026

El actor y humorista Maxi de la Cruz, en tanto, manifestó su dolor a través de una sobria imagen de un corazón con fondo negro publicada en su historia de Instagram. Y por su parte, el actor y conductor El Gran Gustaf también dejó su mensaje en la red X: "Abrazo fuerte a Lucas Sugo y su familia en este doloroso momento".

Abrazo fuerte a Lucas Sugo y su familia en este doloroso momento. — El Gran Gustaf (@elgrangustaf) August 19, 2026

Las muestras de solidaridad también llegaron desde el periodismo y la comunicación. El periodista Daniel Castro destacó la "enorme batalla contra el cáncer" que dio Florencia y envió condolencias a "sus padres, familiares y amigos".

Falleció Florencia, la hija de Lucas Sugo, tras dar esa enorme batalla contra el cáncer. A sus padres, familiares y amigos, las condolencias. QEPD pic.twitter.com/eT7lMAp83d — Daniel Castro (@dcastro65) August 19, 2026

El comunicador Bambino Etchegoyen, desde su propia experiencia como padre, compartió una reflexión para acompañar a la distancia al cantautor: "Para los que somos papás realmente no hay palabras para un momento como este. Lucas nos conocemos de hola y chau pero en este momento te abrazo fuerte loco!!! Para Florencia que pueda finalmente descansar en paz".

Para los que somos papás realmente no hay palabras para un momento como este.

Lucas nos conocemos de hola y chau pero en este momento te abrazo fuerte loco!!!

Para Florencia que pueda finalmente descansar en paz. pic.twitter.com/mYkiTVkpBi — Bambino Etchegoyen (@NDEtchegoyen) August 19, 2026

A su vez, el psicólogo y escritor Ale De Barbieri hizo llegar "todo el amor del mundo" al entorno de Lucas Sugo en medio de la difícil situación. Los mensajes, provenientes de distintos sectores de la sociedad, reflejaron la conmoción generada por la muerte de Florencia y el afecto que despierta el músico en el ámbito artístico y fuera de él.