Comienza la definición de la Liga AUF Uruguaya 2026. Liverpool y Racing se enfrentan este viernes desde las 20:30 horas en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado por un boleto a las finales, donde espera Peñarol tras haberse quedado con la Tabla Anual. El encuentro tendrá el arbitraje de Javier Burgos, mientras que Christian Ferreyra estará a cargo del VAR.

Los campeones de los torneos cortos llegan a esta instancia con recorridos diferentes a lo largo de la temporada, pero con la misma ilusión de coronarse como el mejor equipo del fútbol uruguayo.

Racing fue la gran revelación del primer semestre. El equipo dirigido por Cristian Chambián conquistó el Torneo Apertura con 31 unidades y consiguió el primer título de su historia en la máxima categoría del fútbol uruguayo.

Sin embargo, el conjunto de Sayago no logró sostener esa regularidad durante el resto del año. Sumó 10 puntos en el Torneo Intermedio y 23 en el Clausura, aunque consiguió finalizar tercero en la Tabla Anual con 64 unidades. Con Sebastián Da Silva y Tomás Habib como principales referencias ofensivas, el Cervecero también encontró soluciones en la pelota quieta y en el aporte goleador de sus defensores, entre los que se destacaron Felipe Álvarez y Guillermo Cotugno.

Por su parte, Liverpool llega a la definición en el mejor momento de su temporada. La llegada de Jorge Fossati durante el Torneo Apertura marcó un punto de inflexión para el conjunto de Belvedere, que fue creciendo en su rendimiento hasta quedarse con el Clausura.

El Negriazul cosechó 33 de los 45 puntos posibles en el último torneo corto del año, en el que consiguió vencer de manera consecutiva a Peñarol y Nacional. Además, encontró en Federico Martínez a una de las principales figuras del campeonato y construyó buena parte de su poderío ofensivo a partir de su sociedad con los delanteros. Para el compromiso de esta noche, Fossati recuperará a varios de los habituales titulares luego de haber presentado una formación alternativa en la última fecha del Clausura.

Racing tiene a su favor los antecedentes

Si bien Liverpool llega con mejores números en la segunda mitad del año, hay un antecedente que invita al optimismo a los hinchas de Racing: el conjunto de Sayago no perdió ni recibió goles ante el Negriazul en ninguno de los tres enfrentamientos de la temporada.

El Cervecero se impuso 1-0 en el Torneo Apertura con un tanto de Felipe Álvarez, mientras que los encuentros correspondientes al Intermedio y al Clausura finalizaron igualados sin goles.

Racing disputará por primera vez una semifinal del Campeonato Uruguayo y buscará seguir haciendo historia, mientras que Liverpool intentará dar otro paso hacia la conquista de su segundo título de liga, luego de la histórica consagración de 2023.

Además de la posibilidad de pelear por el título del Campeonato Uruguayo, el encuentro tendrá un importante premio económico y deportivo: el ganador asegurará su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, lo que representa un ingreso mínimo de tres millones de dólares.

La semifinal se disputará en Maldonado debido al operativo de seguridad desplegado en Montevideo por la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata, que tendrá lugar este sábado en el Estadio Centenario.

En caso de igualdad al término de los 90 minutos reglamentarios, se disputará un alargue de 30 minutos y, si persiste el empate, el finalista se conocerá mediante una tanda de penales. El vencedor se enfrentará a Peñarol el jueves 3 de diciembre a las 20:00 horas, mientras que la segunda y definitiva final se disputará el domingo 6 a las 19:00 en el Estadio Campeón del Siglo.

Las probables alineaciones de Liverpool y Racing

Liverpool: Mathías Bernatene; Agustín Cayetano, Santiago Strasorier, Enzo Castillo; Rafael Haller, Nicolás Garayalde, Lucas Acosta, Ramiro Degregorio, Kevin Lewis; Federico Martínez y Ruben Bentancourt. DT: Jorge Fossati.

Racing: Federico Varese; Guillermo Cotugno, Ramiro Brazionis, Felipe Álvarez, Martín Ferreira; Esteban Da Silva, Juan Bosca, Álex Vázquez, Yuri Oyarzo; Sebastián Da Silva y Tomás Habib. DT: Cristian Chambián.

Estadio: Domingo Burgueño Miguel.

Hora: 20:30.

Árbitro: Javier Burgos.

Asistentes: Martín Soppi y Horacio Ferreiro.

Cuarto árbitro: Kevin Fontes.

VAR: Christian Ferreyra.

AVAR: Nicolás Tarán.