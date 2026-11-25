Se designó a Javier Burgos como árbitro del encuentro entre Liverpool y Racing por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya en el Campus Maldonado, desde la hora 20:30, de este viernes. Asimismo, en el VAR estará Christian Ferreyra.

Se trata del choque entre el vigente campeón del Torneo Apertura (Racing) y del Torneo Clausura (Liverpool) para definir quién pasará a los dos duelos decisivos ante Peñarol con el fin de determinar al nuevo campeón de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Cabe destacar que este duelo se llevará a cabo en el suelo fernandino debido a que este sábado se disputará la final de la Copa Libertadores de América entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata en el Estadio Centenario, a partir de la hora 17:00.

Estadio Centenario. Foto: Presidencia

Por un tema de seguridad es que la Mesa Ejecutiva de la Liga AUF Uruguaya decidió que el partido entre la Escuelita de Sayago y el Negro de la Cuchilla se lleve a cabo en el Campus de Maldonado.

Cómo sigue la definición del campeón de la Liga AUF Uruguaya

El jueves 3 de diciembre se disputará la primera final de la Liga AUF Uruguaya entre Peñarol y el ganador del cruce de Liverpool contra Racing. Ese primer cruce se llevará a cabo en el Estadio Centenario o en el Parque Viera a la hora 20:00, dependiendo quien clasifique a las finales.

De ser el elenco que dirige técnicamente Jorge Fossati el partido de ida se jugará en la cancha de Wanderers, ya que el Negro de la Cuchilla ofició de local en ese escenario a lo largo de toda la temporada debido a que está en obras su nuevo estadio, el Nuevo Belvedere.

En tanto que si el ganador de la semifinal de la Liga AUF Uruguaya es la Escuelita de Sayago el duelo se llevará a cabo en el Estadio Centenario. Porque el equipo que conduce Cristian Chambian ha sido de local tanto ante Nacional como frente a Peñarol en el mítico escenario del fútbol uruguayo.

Cabe destacar que la final de vuelta se jugará el domingo 6 de diciembre en el Campeón del Siglo a partir de la hora 19:00. De esta manera, será la segunda definición por el título más importante del fútbol uruguayo que se dará en el estadio Mirasol, la anterior fue 2023 cuando Liverpool hizo historia al consagrarse Campeón Uruguayo por primera vez.

En esos dos partidos Liverpool le había ganado 2-0 a Peñarol en el Belvedere y luego 1-0 en el Campeón del Siglo para alzar el trofeo de campeón Uruguayo en 2023.